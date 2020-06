Com este resultado, o Benfica igualou o FC Porto na liderança do campeonato, com os mesmos 64 pontos, aproveitando o empate dos 'dragões' nas Aves.

Benfica aproveita inferioridade do Rio Ave para arrancar vitória com reviravolta

Lusa

O Benfica colocou hoje um ponto final a um ciclo de quatro empates consecutivos, vencendo o Rio Ave, por 2-1, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, através de uma reviravolta no marcador.

Depois de Taremi ter colocado a equipa vila-condense em vantagem, inaugurando o marcador aos 26 minutos, os 'encarnados' viraram o resultado com os golos de Seferovic (64) e Weigl (87), já numa altura em que os nortenhos jogavam em inferioridade numérica, após as expulsões de Al Musrati e Nuno Santos, que fizeram a equipa terminar o jogo reduzida a nove.

Com este resultado, o Benfica igualou o FC Porto na liderança do campeonato, com os mesmos 64 pontos, aproveitando o empate dos 'dragões' na terça-feira, 0-0 em casa do Desportivo das Aves, enquanto o Rio Ave segue no sexto lugar, com 41 pontos.

A formação lisboeta até entrou melhor, tomando a iniciativa do desafio e aproveitando o facto de jogar a favor do vento, para se acercar da baliza dos locais, que não conseguiam, na fase inicial, sacudir a pressão.

Nesta toada, e ainda antes do quarto de hora, os 'encarnados' já tinham criado duas boas oportunidades para inaugurar o marcador, primeiro num desvio de Ferro, ao lado, após canto, e, depois, num remate de Dyego Sousa, também ao lado.

Os vila-condenses sentiam dificuldades para armar o contra-ataque, mas, na primeira vez que tiveram uma oportunidade, revelaram-se eficazes, inaugurando marcador aos 28 minutos, quando Taremi aproveitou um corte defeituoso de Dyego Sousa, a um livre cobrado por Nuno Santos, para assinar o 1-0.

Quando ficou em desvantagem, o Benfica quebrou na intensidade que vinha a demonstrar, falhando passes e permitindo que os nortenhos explorassem algumas brechas, com Taremi, aos 35, a ficar perto de um segundo golo, num remate intercetado no limite pela defesa benfiquista.

A resposta das 'águias' ao atrevimento do Rio Ave surgiu já perto do intervalo, quando Rafa chegou mesmo a introduzir a bola na baliza adversária, mas viu o tento ser anulado, pelo videoárbitro, por um fora jogo de Dyego Sousa no lance.

O avançado luso-brasileiro do Benfica acabou por ser o primeiro sacrificado do técnico Bruno Lage, logo após o intervalo, para tentar mudar os acontecimentos, apostando em Seferovic, que, logo aos 48, deixou um primeiro aviso, num cabeceamento à barra.

O Rio Ave, que continuava a explorar as saídas para o contra-ataque para surpreender o adversário, acabou por ter um duro revés nas pretensões, quando, aos 62, ficou reduzido a dez unidades, pela expulsão de Al Musrati, por acumulação de amarelos.

O conjunto lisboeta aproveitou quase de imediato esse desequilíbrio nos vila-condenses, com Sefereovic a consubstanciar a ameaça prévia ao apontar o golo do empate, aos 64, num desvio astuto.

Galvanizada com o tento da igualdade, a formação da Luz acentuou a pressão na área contrária e, aos 73, ficou com a tarefa mais facilitada com nova expulsão no Rio Ave, desta vez de Nuno Santos, que, por indicação do videoárbitro, viu o vermelho direto por falta sobre Pizzi.

Reduzidos, então a nove elementos, os vila-condenses ficaram ainda mais à mercê da ambição do adversário, que continuou pressionar até encontrar uma brecha na defensiva da casa, já aos 87 minutos, quando Weigl operou a reviravolta, num desvio de cabeça a um canto, que fixou o 2-1 final.

