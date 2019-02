Em causa uma queixa apresentada pelo Sporting em 2016/17 por o rival apoiar claques não legalizadas.

Benfica apresenta providência cautelar contra interdição da Luz por quatro jogos

O Benfica vai apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a decisão tomada pela Comissão de Instrução da Liga de interditar o Estádio da Luz por quatro jogos, anunciaram hoje as 'águias'.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], com base num processo aberto pela Comissão de Instrução da Liga Portugal que decreta a interdição do Estádio da Luz por quatro jogos", lê-se no 'site' dos 'encarnados'.

Segundo alguns órgãos de comunicação social, em causa está uma queixa apresentada pelo Sporting na época de 2016/17 contra o rival pelo apoio prestado a claques não legalizadas.

Contactada pela Lusa, fonte da FPF escusou-se a esclarecer as razões que estão na base desta decisão do Conselho de Disciplina.

"Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", sublinha o Benfica.

Lusa

