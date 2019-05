Os encarnados estiveram a perder, mas Rafa, com dois golos iniciou a reviravolta no marcador que acabou em goleada por 5-1 no estádio da Luz.

Benfica ainda tremeu, mas acabou por golear o Portimonense

Os encarnados estiveram a perder, mas Rafa, com dois golos iniciou a reviravolta no marcador que acabou em goleada por 5-1 no estádio da Luz.

Após um primeiro tempo de domínio do Benfica que desperdiçou algumas ocasiões mas que terminou empatado a zero, Tabata gelou a Luz ao colocar os algarvios na frente do marcador no início da etapa complementar.

Mas Rafa, com dois golos em quatro minutos deu a volta ao marcador e Seferovic também com um bis tranqulizaram as hostes encarnadas. Nos instantes finais, Jonas, que tinha entrado perto do final da partida, fechou a contagem ao corresponder da melhor forma, de cabeça, a um centro de André Almeida.



Uma vitória importante que permite à equipa de Bruno Lage de continuar na liderança do Campeonato, agora com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, que joga esta noite frente ao Desportivo das Aves.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.