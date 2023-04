O escasso aproveitamento nos lances de bola parada é um hino ao desperdício sem igual.

Benfica 0-2 Inter. Alerta amarelo na Luz

Rui Miguel Tovar Inter impõe primeira derrota do Benfica na Liga dos Campeões para os ¼ final (2:0).

Há estilo, há querer, há entusiasmo, há sintonia e há intensidade, sobretudo intensidade. Um lance define a primeira derrota do Benfica na Luz em 2022-23: o árbitro assinala um penálti VAR para o Inter por mão de João Mário e ninguém do Benfica se manifesta, tudo de cabeça baixa, resignado; uns minutos depois, já com 0:2 no marcador, o Benfica ganha um canto num remate de David Neres de fora da área e uma catrefada de jogadores do Inter crescem para cima do árbitro.

É só um apontamento de reportagem, nada de especial. É só um protesto, um chega para lá. É só. E basta para marcar uma diferença improvável entre Benfica e Inter na primeira mão dos ¼ final da Liga dos Campeões. O Inter, todo de amarelo, é quase sempre mais senhor do jogo, mais adulto, mais entrosado, mais objectivo. O Benfica falha em todos os sectores do campo entre defesa, meio-campo e ataque, tal e qual o 1:2 do FC Porto na sexta-feira.

Sem o capitão Otamendi, a braçadeira voa para João Mário. Sem o lateral Bah, o lado direito é de Gilberto. De resto, tudo igual no Benfica invicto na UEFA desta época, com a impressionante marca de 10 vitórias e dois empates. O Inter, quinto classificado da 1.ª divisão italiana, recupera o capitão Brozovic em relação à eliminatória vs. FC Porto e é um luxo vê-lo em campo, juntamente com Barella e Mkhitaryan.

Este último, já vencedor de uma Liga Europa com Mourinho no Manchester United, é um jogador impressionante na antecipação das jogadas, sejam defensivas ou ofensivas. O homem não falha uma e é muitas vezes o motivo do apagão benfiquista no próprio meio-campo. Lá à frente, o argentino Lautaro é mais vagabundo que Dzeko, sempre acompanhado de perto por Morato, o substituto de Otamendi.

Veja as imagens da partida: 30Os primeiros minutos fazem-se de estudo, com alguns jogadores nervosos, como Morato, autor de um irreconhecível chuto para onde está virado a proporcionar canto. O Inter pressiona alto e não deixa o Benfica aventurar-se de frente para a sua baliza. Quando finalmente o faz, Rafa semeia o perigo com um remate de primeira, após amortie suicida de Dimarco dentro da área.

O guarda-redes Onana acompanha a bola e repele-a com o peito, junto ao poste. Minuto 16. Fixe-o bem, porque nunca mais Onana aparece na transmissão televisiva, excepção pontapés de baliza ou atrasos de companheiros. O Inter fecha a torneira, ponto. E cresce aos poucos, sobretudo pelo lado esquerdo, onde o frágil Gilberto dá espaço ao aventureiro Bastoni.

Numa das incursões do italiano, no início da segunda parte, o cruzamento sai-lhe perfeito e Barella cabeceia solto de marcação para o lado contrário. Vlachodimos nada pode fazer, é o 0:1 para o Inter. O Benfica quer o empate. E até o desenha cinco minutos depois, aos 56’, num lance de tiki e taka com Aursnes a falhar a bola antes do remate frouxo de Grimaldo. À falta de mais de meia-hora, é o canto do cisne para o Benfica. Triste e, ao mesmo tempo, realidade.

A teia defensiva do Inter é labiríntica. Que o diga o FC Porto, afastado na eliminatória anterior sem conseguir marcar qualquer golo em três horas de bola (1:0 e 0:0). Como se isso fosse pouco, o ataque do Inter é refrescado com as entradas de Lukaku, Gosens e Correa. O Benfica responde com David Neres. Só. Schmidt nunca mais mexe na equipa e o Inter só tem a ganhar com essa falta de decisão.

Vlachodimos adia o 0:2 aos pés de Mkhitaryan aos 66’ e também afasta um cabeceamento de Dumfries aos 78’ antes do tal penálti do capitão João Mário. O árbitro Michael Oliver vai ao VAR e decide-se pela marca dos 11 metros. Chamado a bater, Lukaku atira forte e colocado, junto ao poste. Vlachodimos adivinha o lado, só.

Com dois golos de vantagem, o Inter ainda arrisca um terceiro através de Gosens aos 86’. Do lado do Benfica, um remate de Gonçalo Ramos apanha Onana pelo caminho aos 90’+3. That's all folks. No quadradinho seguinte, Oliver apita para o fim.

O Benfica estreia-se a perder em casa e acumula a segunda derrota consecutiva da época num registo muito pobre de resultados e exibições – o escasso aproveitamento nos lances de bola parada é um hino ao desperdício sem igual. O Inter volta a marcar posição sobre uma equipa portuguesa e está mais perto de uma ½ final à italiana, seja Milan ou Nápoles.

Com arbitragem do inglês Michael Oliver, eis os actores principais e secundários na Luz:

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Chiquinho e Florentino (David Neres 64’); João Mário (cap), Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos; treinador Roger Schmidt (alemão);

Inter: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni (De Vrij 90’+1); Dumfries (D’Ambrosio 86’), Mkhitaryan, Barella, Brozovic (cap) e Dimarco (Gosens 62’); Dzeko (Lukaku 62’) e Lautaro (Correa 62’); treinador Simone Inzaghi (italiano);

Marcha do marcador: 0:1 Barella (51’); 0:2 Lukaku (82’ gp);

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

