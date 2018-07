A Bélgica venceu esta noite o Japão no último minuto da partida, por 3-2, e assegurou um lugar nos quartos de final do Mundial.

Bélgica nos 'quartos' após reviravolta no marcador frente ao Japão

A Bélgica venceu esta noite o Japão no último minuto da partida, por 3-2, e assegurou um lugar nos quartos de final do Mundial.

Após um empate a zero no final dos primeiros 45 minutos, os nipónicos conseguiram chegar à preciosa a vantagem de dois golos, por Genki Haraguchi, aos 48 minutos, e Takashi Inui, aos 52, mas nos últimos minutos do encontro permitiram a reviravolta no marcador aos belgas que marcaram o golo da vitória em cima do apito final, por intermédio de Nacer Chadli, após os tentos de Vertonghen aos 69 minutos e de Fellaini, aos 74.

Nos quartos de final, a Bélgica vai defrontar o pentacampeão mundial Brasil - que hoje venceu o México por 2-0 -, num encontro marcado para sexta-feira, em Kazan, pelas 20:00 locais.