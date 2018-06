A Bélgica ficou este sábado próxima do apuramento para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, ao vencer 5-2 a Tunísia, que ficou à beira da eliminação, em jogo da segunda jornada do grupo G, disputado em Moscovo.

Bélgica muito perto dos 'oitavos' no Mundial2018

Um golo de Eden Hazard, logo aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, abriu caminho para a vitória dos belgas, que ampliaram aos 16, por Romelu Lukaku, jogador que 'bisou', aos 45+3, já depois de Dylan Bronn, aos 18, ter reduzido para a Tunísia. Eden Hazard, aos 51, também teve a oportunidade de 'bisar' no encontro, tendo a equipa europeia ampliado por Michy Batshuayi, aos 90, enquanto Wahbi Khazri, aos 90+3, reduziu para a Tunísia.

Com esta vitória, a Bélgica, que lidera o grupo com seis pontos, ficou a um ponto de assegurar o apuramento para os oitavos de final, enquanto a Tunísia está muito perto da eliminação.

Os belgas podem apurar-se já hoje, caso a Inglaterra pontue frente ao Panamá, resultado que também eliminaria a equipa africana, enquanto um triunfo inglês apura as duas equipas e deixa panamianos e tunisinos eliminados.

