Bélgica bate Brasil e qualifica-se para as meias-finais do Mundial2018

A Bélgica venceu este sábado o pentacampeão Brasil por 2-1 e qualificou-se pela segunda vez na sua história, 32 anos depois, para as meias-finais do Mundial de futebol, no segundo encontro dos ‘quartos’ da edição de 2018.





Em Kazan, Fernandinho, aos 13 minutos, na própria baliza, e Kevin De Bruyne, aos 31, apontaram os tentos dos belgas, enquanto Renato Augusto marcou, aos 76, o golo dos brasileiros.

Os belgas, que só tinham chegado às meias-finais em 1986, perdendo então por 2-0 com a Argentina, por culpa de um ‘bis’ de Maradona, vão disputar o acesso à final com a França (2-0 ao Uruguai), na terça-feira, em São Petersburgo.

Com as eliminações de Uruguai e Brasil, já só equipas europeias na fase final do Mundial de 2018.

