Belenenses vence FC Porto e entrega liderança ao Benfica

Golos de Nathan e de Maurides valeram triunfo à equipa de Silas. Portistas ficam a um ponto do primeiro lugar.

O Belenenses, ao derrotar no Restelo o FC Porto por 2-0, causou a principal surpresa da jornada 28 da Liga portuguesa de futebol. Com o desaire em Belém, a equipa de Sérgio Conceição viu-se ultrapassada na liderança pelo Benfica que, no sábado, batera o Vitória de Guimarães por 2-0. Os tetracampeões somam 71 pontos contra 70 do FC Porto.

A derrota portista começou a desenhar-se muito cedo no jogo, pois logo aos 10 minutos uma atrapalhação entre Osorio e Felipe permitiu que Nathan se isolasse e inaugurasse o marcador.



Os visitantes procuraram reagir, assumiram mesmo o controlo do encontro, mas foram permitindo que a estrutura defensiva dos lisboetas se impusesse sucessivamente às suas investidas. O FC Porto rematava muito, mas falhava de forma invariável na pontaria e o intervalo chegou com ensaios falhados por Alex Telles, Sérgio Oliveira e Aboubakar.

Na segunda parte, enquanto o Belenenses tentava reequilibrar, os opositores pressionavam à procura do golo e Ricardo Pereira foi o primeiro a testar o guarda-redes André Moreira (57 m). Poucos minutos depois, Felipe e Gonçalo Paciência, que entrara a render Aboubakar, também forçaram o guardião a intervenções difíceis, mas o tempo passava sem que o empate chegasse.

A 20 minutos do final, após livre marcado por Fredy, Maurides - que substituíra Nathan, autor do primeiro golo - cabeceou para o 2-0 e tornou muito mais complicada a tarefa dos portistas. Até final, o FC Porto intensificou a pressão, mas nem as substituições de ambos os lados exerceram qualquer influência no resultado.







