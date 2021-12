Os casos identificados no clube são todos ligados à nova variante Omicron e levaram a que, no passado fim de semana, os "azuis" tenham defrontado o Benfica apenas com nove jogadores.

Belenenses SAD com 19 infetados e 79 pessoas em isolamento

O surto do coronavírus SARS-CoV-2 no Belenenses SAD, com a variante Omicron, colocou 79 pessoas diretamente ligadas ao clube em isolamento, das quais 19 estão infetadas, informou esta quinta-feira a equipa da I Liga de futebol.

“Na presente data, encontram-se em isolamento 79 pessoas diretamente ligadas à Belenenses SAD – sem contar com as famílias dos nossos profissionais. Neste grupo, 19 estão infetadas com covid-19, variante Omicron”, escreveram os ‘azuis’, numa nota.

Entre as 19 pessoas infetadas, o Belenenses SAD especificou que “12 são futebolistas, dois pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica, um integra a equipa técnica de sub-23 e duas fazem parte do ‘staff’”.

“As pessoas infetadas apresentaram-se, na sua maioria, com sintomas de congestão nasal e tosse, algumas com febre e mialgias. Todos estão a apresentar uma evolução favorável e estão a ser diariamente acompanhadas pelo departamento médico da Belenenses SAD e também pela Direção-Geral de Saúde [DGS]. A presença da nova variante, a Omicron, implica um seguimento ainda mais próximo do que seria normal, quer pela DGS, quer pelo clube”, explicaram.

Este comunicado surge ao “sexto dia de isolamento absoluto”, que também está a ser “cumprido pelas respetivas famílias”, sendo que “alguns dos doentes estão a receber medicação para combater alguns sintomas”.

Os ‘azuis’ informam ainda que “amanhã [sexta-feira] será feita a atualização deste boletim clínico”.

Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube, o Belenenses SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os ‘azuis’ terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento, tendo, na segunda-feira, reunido a direção de emergência e avançado com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já instaurou um processo com “natureza urgente”, para apurar responsabilidades.

O Belenenses SAD pede a repetição do encontro, com base no Regulamento de Competições, segundo o qual “quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela LPFP, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos”.

O organismo que rege o futebol profissional encetou também contactos com as autoridades de saúde nacionais, para esclarecimento do protocolo adotado para a modalidade, nomeadamente, sobre casos de infeção pela estirpe detetada na África do Sul.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.471 pessoas e foram contabilizados 1.154.817 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

