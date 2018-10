Belenenses aplica primeira derrota na Liga ao Benfica

Golos de Eduardo (penalty) e Keita valeram o triunfo à equipa de Silas num jogo em que Salvio falhou um penalty.

O Belenenses aplicou a primeira derrota ao Benfica na Liga portuguesa, vencendo por 2-0 em jogo realizado no Estádio Nacional e relativo à 8ª jornada. Com este resultado, os benfiquistas podem voltar a ser ultrapassados pelo FC Porto caso a equipa de Sérgio Conceição vença este domingo o Feirense.

No início do encontro, o Benfica teve entrada dinâmica e desperdiçou diversas oportunidades para marcar, ganhando evidência o guarda-redes Muriel que deteve remates de Salvio, Seferovic e Gedson. O domínio dos visitantes manteve-se e, aos 33 minutos, o árbitro Artur Soares Dias, após consulta ao VAR, assinalou penalty contra o Belenenses, mas Muriel defendeu a tentativa de Salvio. Três minutos depois, Eduardo também beneficiou de um penalty por falta de Vlachodimos sobre Licá e, da marca dos 11 metros, bateu o guarda-redes, colocando os anfitriões na frente. E três minutos antes do intervalo a vantagem foi ampliada quando Keita aproveitou passe de Eduardo para as costas da defesa e apontou o 2-0.

Na segunda parte, Rui Vitória trocou Salvio por Jonas e o Benfica voltou a falhar ocasiões de golo: duas vezes por intermédio de Jonas, outra com Rafa como protagonista e ainda num remate de Pizzi. À medida que o tempo avançava, o Belenenses ganhava confiança, enquanto Vitória tirava Pizzi para apostar em Castillo. Mas foi Licá quem testou a atenção de Vlachodimos (71 m) e nem mesmo a entrada de Zikvovic para o lugar de Fejsa (84 m) teve qualquer resultado prático em termos de marcador para o Benfica.

