Belenenses, a festa do centenário

Parabéns a você a um clube sui generis, campeão nacional em 1946 e vencedor de três Taças de Portugal.

Cem anos, cem. É um momento inesquecível. É o momento do Belenenses, fundado a 23 Setembro 1919 num banco de jardim em Belém, mesmo em frente ao Palácio. Em forma de homenagem, aqui seguem cinco momentos especiais da história do clube.

Domingo, 26 Maio 1946

Campeão, o Belenenses é campeão nacional. A frase ecoa por todos os cantos do país e ultrapassa até fronteiras. A prová-lo de forma inequívoca, o convite do Real Madrid para a festa de inauguração do seu estádio, então Chamartín, depois Santiago Bernabéu, em Dezembro 1947. Antes, ligeiramente antes, o Belenenses comete a proeza de furar o bloqueio dos três grandes num ano irrepetível. Ao título de campeão nacional, junta-se-lhe o de regional de Lisboa. Nesse percurso, com um total de 32 jogos, tão-só três derrotas e o estatuto de defesa menos batida em ambos os campeonatos. É obra. É o Belenenses 1945-46. Campeão nacional, insistimos.

Terceiro classificado do campeonato nacional da época anterior, em igualdade pontual com o segundo (Sporting), o Belenenses mexe na equipa técnica durante o Verão de 1945. O austro-húngaro Sándro Peics, aportuguesado Alexandre Peics, sai das Salésias após duas boas épocas. Quem entra para o seu lugar é Augusto Silva, figura incontestável do mundo belenense: dez anos de casa e jogador mais internacional de sempre, com um total de 21 jogos na selecção, três deles em plenos Jogos Olímpicos Amesterdão-1928. A seu cargo, uma equipa de eleição com experiência e sentido de união. Do onze base, seis (Feliciano, Serafim, Amaro, Gomes, Quaresma e José Pedro) levantam a Taça de Portugal-1942, naquele 2-0 ao Vitória SC, no Lumiar. A estes seis, Augusto Silva junta-lhes Capela, Vasco, Armando, Andrade e Rafael, sem esquecer alguns suplentes de luxo como Mário Coelho e os irmãos Sério. Fora de brincadeiras, este Belenenses vai dar brado.

E tudo começa no tal Regional de Lisboa, em que o Belenenses ganha o título a duas jornadas do fim. Veja-se o luxo, a capacidade de jogar em antecipação. O percurso inicia-se em casa, nas Salésias, com um claro 4-0 ao Estoril. Nas duas jornadas seguintes, dois empates: Sporting 2-2, CUF 1-1. Depois, uma série de cinco vitórias seguidas, uma delas ao Benfica (2-0 de Elói e Teixeira da Silva) e outra ao Sporting (4-2, por Mário Coelho-2, Armando e Elói). Na antepenúltima ronda, o redondo 6-0 à CUF (todos os seis golos na segunda parte) garante-lhe matematicamente o título. Para cumprir calendário, o Belenenses perde 1-0 com o Benfica e fecha em beleza, com 3-1 ao Atlético, nas Salésias. O objectivo passa agora a ser outro, mais global que nunca. O objectivo é a 1ª divisão, então alargada para 12 equipas com a inédita participação dos campeões regionais de Portalegre e Aveiro.

Passam-se cinco meses e dá-se o golpe de asa. Campeão. O Belenenses é campeão. Nunca é demais repetir. Aliás, Belenenses em Portugal e Sevilha em Espanha. O primeiro ano do pós-guerra revela dois campeões inéditos na Península Ibérica – curiosamente, nenhum dos dois voltam a repetir a façanha. A ponta final do campeonato nacional 1944-45 já mostrara um Belenenses saudável, de que são exemplo as duas goleadas históricas em jornadas consecutivas: 15-2 à Académica, 14-1 ao Salgueiros. Segue-se a conquista do tal regional de Lisboa, sem conceder qualquer margem de manobra aos rivais Benfica e Sporting, além de conciliar o melhor ataque (29 golos) e a defesa menos batida (9).

O pontapé de saída do campeonato até nem é vitorioso (1-1 com o Sporting, no Campo Grande) e a primeira volta tem algumas armadilhas, a avaliar pelo empate com o Atlético nas Salésias (2-2) mais as derrotas fora com Benfica e Olhanense. O que acontece a partir de Olhão é um hino à regularidade. A partir daí, 12 vitórias seguidas. Sim, doze para chegar ao ambicionado título de campeão. À nona, o Belenenses resgata a liderança ao Benfica com um golo de Andrade, a figura mais maiúscula da campanha pela idade (18 anos) aliada à capacidade goleadora (19 golos em 14 jogos). De júnior a herói, é um salto tremendo em menos de 90 minutos. Na estreia, o avançado-centro é lançado às feras e marca três ao FC Porto de Barrigana – acumularia ainda mais dois hat-tricks. Um fenómeno sem igual.

Com o primeiro lugar assegurado a três jornadas do fim, o Belenenses ganha 1-0 ao FC Porto no Lima, goleia a Olhanense nas Salésias (6-0) e acaba em beleza, no Alentejo. Nem Hitchcock se lembraria de um final assim. O Belenenses pernoita em Estremoz e chega a Elvas na manhã do dia seguinte. Estamos a 26 Maio. Só a vitória interessa. No outro lado está o Sport Lisboa e Elvas, filial do Benfica. O avançado Patalino, o mais mediático alentejano de sempre do futebol português, marca na primeira bola de jogo. O Belenenses desorienta-se e só encontra o rumo da baliza, da vitória e do título já muito perto do fim, com golos de Andrade e Rafael num abrir e piscar de olhos. Eis os famoso 15 minutos à Belenenses.

O entusiasmo é imenso. Os adeptos belenenses que acompanham a equipa, seja de comboio (dois comboios fretados exclusivamente para o efeito), seja em viatura própria, fazem a festa logo ali, em Elvas, que nunca assistira a tamanho desvario. No dia seguinte, os campeões almoçam em Évora, a convite do presidente da câmara local, e, depois de uma viagem até ao Barreiro, chegam de barco, ao Cais do Sodré. Daí para a sede do clube, em Belém, é a confusão, com o autocarro do clube a parar frequentemente para receber o carinho das gentes. Festeja-se também o título de campeão do primeiro treinador português: Augusto Silva rompe com a tradição dos húngaros Szabo (tri), Herczka (tri), Biri (tri) e Siska (bi).

É campeão, o Belenenses é campeão.

Domingo, 12 Maio 1968

O país inteiro está suspenso, é o domingo de todas as decisões no que à 1ª e 2ª divisões diz respeito. Benfica ou Sporting, separados por dois pontos? Atlético ou Peniche, empatados em pontos e diferença de golos? A dúvida paira no ar. À imagem, aliás, do campeonato inglês. Aqui, o factor surpresa assume uma dimensão estratosférica com a derrota do United de Matt Busby em Sunderland (2-1), devidamente aproveitada pelo arqui-rival Manchester City (4-3 ao Newcastle) para garantir o segundo título de campeão in extremis.

Calma, muita calma. Em Portugal, as proporções da emoção esvanecem-se bem cedo. Na 2ª divisão, o Peniche tropeça sem apelo nem agravo em Sesimbra por 3-0 (golos de Carda-2 mais Piedade) e oferece de bandeja o regresso do Atlético ao convívio dos grandes, confirmado com um solitário penálti de Angeja, aos 88’, no Campo Quinta Pequena, propriedade do Luso, no Barreiro. Este assunto está arrumado. E que tal a 1ª divisão? Pois é, o Benfica é líder e basta-lhe um empate em casa com o aflito Varzim para festejar o bicampeonato, independentemente do resultado do Sporting no Restelo. Pormenor delicioso: este Benfica é aquele dos três treinadores ao longo da época. Começa Fernando Riera, continua Fernando Cabrita em Janeiro e desagua com Otto Glória a partir de Abril. É o brasileiro quem leva o Benfica ao 13.º título de campeão da sua história (contra 12 do Sporting).

A festa arranca bem cedo na Luz, com 3-0 ao intervalo. Desanimados, os sportinguistas apagam-se no Restelo e disso se aproveita o Belenenses para golear por números impensáveis. Uma desatenção de Alexandre Baptista estende a passadeira azul. Laurindo remata, Carvalho defende, Sérgio festeja. O 2-0 tem a assinatura de Ernesto, lançado em profundidade entre os centrais leoninos. Na segunda parte, o festival continua. Tanto na Luz, com cinco golos de Eusébio (rumo à Bota de Ouro, na sua edição inaugural), como no Restelo, com Ernesto e Lua a fixarem o resultado. Nos últimos 20 minutos, assiste-se a uma cena inacreditável: o Belenenses está mais perto do 5-0 do que o Sporting do 4-1. Nas bancadas, o Chefe de Estado Américo Tomás aplaude o feito, tal como já o fizera no 0-0 entre Belenenses e Benfica em Outubro 1967.

Sábado, 7 Novembro 1982

José Mário, José Mário, José Mário. Três golos deste rapaz de 19 anos na maior goleada de sempre do Belenenses em jogos da Taça de Portugal: 17-0 ao Vila Franca do Campo, de São Miguel, Açores, para os 64 avos de final. Ajuda acrescentar outro nome a este José Mário para a notícia ter esta relevância de uma página inteira: é Mourinho.

Num fim-de-semana com chuvas torrenciais em todo o país, que obrigam à interrupção de nove dos 64 jogos agendados, o Belenenses-Vila Franca é, isso sim, uma chuva de golos. Ao todo, 17. Que poderiam muito bem ser 19, se atendermos ao facto de o árbitro Amândio da Silva, de Setúbal, ter anulado dois golos a Bule. No Restelo, três mil pessoas saem de casa a um sábado à tarde para assistir a uma goleada nada usual, entre uma equipa da 2.ª divisão e outra dos distritais, que se qualificara para a segunda eliminatória através de um triunfo apertado (2-1) sobre o Despertar, de Beja.

Então, vamos lá. É intervalo no Restelo. O marcador assinala 8-0, com golos de Djão (11’ e 18’), Simões

(15’), Avelar (22’ e 26’), Jorge Silva (35’), Sambinha (38’) e Bule (39’). Ao intervalo, o treinador substitui o moçambicano Djão por José Mário. O Mourinho, lançado pelo pai Félix. Aos 48, Mourinho faz o 9-0. Bule (55’), Jorge Silva (63’) e Carlos Alberto (78’) ampliam para 12-0. Mourinho festeja o 13-0, aos 80’. Segue-se um bis de Jorge Silva (82’ e 86’) e, depois, o hat trick de Mourinho, aos 88’.

“Nesse golo, ele foi festejar com o pai”, lembra Figueiredo, guarda-redes transformado em espectador atento nessa goleada “Que me lembre, só toquei duas vezes na bola. Ambas a passes dos meus companheiros.” E Mourinho, como é o homem a jogar à bola? “É verdade que ele nunca jogou na 1.ª divisão mas era bom no jogo aéreo e no de pés, sobretudo o direito. Não era daqueles de fintar dois ou três mas colocava a bola onde queria. E só não foi mais longe porque se dedicou aos estudos. Com os resultados que se lhe conhecem. Repare, já aí, nos treinos, ele só tinha 19 anos e já rectificava o posicionamento dos companheiros mais velhos.”

Domingo, 12 Outubro 1975

Neves de Sousa, do “Diário de Lisboa”, abre o livro. “Cimeira de luxo na primeira lotação esgotada na história do Restelo. Dois teams de impecável fala técnica. Uma arbitragem quase magnífica. Sol a derramar-se em cornucópias de luz. O Tejo ao fundo, em cenário irreal. Seis golos empolgantes. Um dos mais soberbos desafios de futebol até hoje jogado em campeonatos da moderna idade portuguesa. Um show a que nada faltou para colocar a densa plateia em indesmentível delírio a recordar pelos tempos fora como símbolo de algo que se deseja perdure por muitos e dilatados anos.”

É isso e muito mais. É daqueles jogos para a história e um dos raros casos em que o Benfica sofre quatro golos na 1ª divisão, algo inédito nos últimos nove anos, desde 1966 (Braga). A moldura humana no Restelo é impressionante. Qualquer coisa como sessenta mil pessoas aparecem e transformam positivamente o dérbi. Em campo, duas equipas campeãs. O Benfica, da 1ª divisão. O Belenenses, da Taça Intertoto. Sim senhor, a Taça Intertoto. Na altura, a UEFA ainda não é a dona e senhora do pedaço. É só uma prova oficiosa, realizada durante a pré-época e dividida em dez grupos. Num deles (o 9), o Belenenses calha em sorte com uma equipa holandesa (FC Amesterdão), outra checoslovaca (Spartak Trnava) e mais uma dinamarquesa (FC Copenhaga). Nos seis jogos, zero derrotas mais quatro vitórias e dois empates. O onze de Peres Bandeira está fadado para altos voos, claro está. A recepção ao Benfica comprova-o em absoluto.

O espectáculo começa aos 15 minutos, com uma falta dura de Barros sobre Cardoso. Marca o livre Gonzalez. Com conta, peso e medida para a área, onde aparece a figura de Artur Jorge cuja simulação é primorosa e estende a passadeira vermelha a Pietra. O cabeceamento é fulgurante, sem dar hipótese a Bento. Os minutos avançam e o Belenenses falha o 2-0, por Quaresma. Seria este mesmo jogador a permitir o empate de Jordão. À porta do intervalo, canto de Gonzalez, cabeceamento-amortie de Artur Jorge e exímio pontapé de bicicleta de Vasques. O Restelo vai-se abaixo, a festa é imensa. E continua pela segunda parte dentro. Nem o 2-2 de Nené arrefece os ânimos. O Beleneses domina em toda a linha e chega novamente à vantagem, por Vasques. Como actores secundários deste filme, lá vêm outra vez Gonzalez e Artur Jorge. Como mero figurante, Bento. O pobre do Bento nem a vê passar. Em cima do minuto 90, Pietra esconde a bola de todos e galga terreno até encontrar um companheiro. Artur Jorge evita um benfiquista e atira a contar. Quatro-dois é dose. O Restelo está em festa, o Beleneses é líder por uma jornada.

Domingo, 19 Setembro 1983

Seis treinadores. Sim, lê bem: s-e-i-s. Com tanta matéria-prima no banco, o Belenenses desce à 2ª divisão, juntamente com União de Leiria e Académico de Viseu. É a primeira despromoção de sempre do clube. O primeiro ano no inferno, em 1982-83, não lhe corre de feição e só acaba em quarto lugar, a 15 pontos do Farense. À segunda, sim, é de vez. O Belenenses regressa ao convívio dos grandes e fá-lo em estilo, grande estilo. Com o título de campeão da zona Sul e também como vencedor da liguilha, que junta os outros dois campeões do país, do Norte (Vizela) e Centro (Académico). O Belenenses é rei e senhor.

O ponto de partida é aquele fim de tarde a 19 Setembro 1983. É a primeira jornada da 2ª divisão e o objectivo da subida está delineado pela direcção. A contratação do treinador dá corpo a esse desejo. O seu nome é Jimmy Melia, homem de reconhecidos méritos. Tanto como jogador (campeão inglês da 2ª e 1ª divisões pelo Liverpool, nos anos 60), tanto como treinador (finalista vencido da Taça de Inglaterra pelo modestíssimo Brighton & Hove Albion). Ele sabe o caminho, o plantel também. Os reforços têm pinta, casos do futuro capitão José António (ex-Estoril), Quaresma (Portimonense), Jaime (Amora), Carraça (Vitória SC) e Vital (Farense). Que comecem os jogos.

O adversário é o Lusitano de Évora, segundo classificado da época anterior, e a estatística é nitidamente favorável ao Belenenses. No Resteo, os eborenses não ganham uma única vez, em 15 jogos, entre 12 derrotas e três empates. Daí a 90 minutos, o registo sobe para 13 derrotas, culpa de um golo de Djão. A jogada é toda de Jaime. Pelo lado direito, o médio recreia-se com a bola desde o meio-campo até à linha de fundo. O cruzamento é perfeito, Djão só tem de empurrar. Até peca por tardio, este golo. Em matéria de posse de bola, o Belenenses é esmagador. Em matéria de remates à baliza, também (o Lusitano não faz nem um), Em cantos, 17-2. Em golos, aquilo que realmente interessa, 1-0. O Belenenses larga na frente e sagrar-se-á campeão na penúltima jornada, em Sesimbra (2-0).

Sexta-feira, 8 Março 2002

Primeiro é o Sporting, em Agosto (3-0). Segue-se o Benfica, em Setembro (1-1). Só falta o FC Porto cair no Restelo. É o triste fado dos grandes, intranquilos como nunca. Este Belenenses de Marinho Peres versão 2001-02 não está para brincadeiras e bate o pé a seja a quem for. Então e se o onze adversário começar em Baía e acabar em McCarthy? Nada a temer, o Belenenses vai entrar destemido, cheio de fé e de olho na vitória. E se o treinador dessa equipa se chamar José Mourinho? Carregaaaaaa Belenenses.

Os portistas entram mal, desorientados, arruaceiros. Aos 19 minutos, Capucho agride Wilson com uma cotovelada sem bola. É vermelho directo. João Ferreira nem vê o lance. Aos 22’, ironia das ironias: Capucho aproveita uma má saída de Marco Aurélio dos postes para fazer um chapéus dos dele e é golo quase certo; na linha, Wilson faz o corte e adia o golo. Que só se festeja na outra baliza. César Peixoto marca o canto ao primeiro poste, Secretário falha a intercepção e a bola bate em Verona antes de entrar. Até final da primeira parte, só mais um lance digno de registo com remate estrondoso de McCarthy superiormente defendido por Marco Aurélio para canto.

Mourinho faz entrar Deco mais Postiga de uma assentada e o Belenenses nem nota. O Porto ataca pouco e mal. Na defesa, é uma sucessão de equívocos com Baía a meter água a jogar com os pés. Rui Duarte é que não aproveita o deslize e atira muito por cima. No fundo, no fundo, é o aviso para o que aí vem. Aos 74 minutos, César Peixoto, de 21 anos e contratado no Verão anterior ao Caçadores das Taipas, da 3ª divisão, recebe uma bola de Marco Paulo, dá um toque, dois, três e aqui vai disto. O remate com o pé esquerdo é portentoso, indefensável. A bola entra no ângulo superior, é o golo da jornada. Há dúvidas? Não há nem pode haver. Já perto do fim, Baía falha novamente com os pés no limite da sua área e Cafú avança até à baliza deserta para o 3-0. Que abada. Marinho Peres é o homem mais calmo do planeta. “Há dias em que saímos de casa e somos atropelados, há outros em que jogamos de olhos fechados na lotaria e ganhamos.” Mourinho, esse, dá os parabéns ao Belenenses e ainda deixa um recado. “Este é o pior Porto dos últimos 26 anos.”

Rui Miguel Tovar

