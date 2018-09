O Bayern de Munique venceu esta quarta-feira por duas bolas a zero o Benfica na estreia dos encarnados na Liga dos Campeões. O encontro ficou marcado pela superioridade dos bávaros, com destaque para o golo de Renato Sanches neste regresso à Luz, o primeiro golo ao serviço da formação alemã.

Bayern derrota Benfica com golo de Renato Sanches no regresso à Luz

O avançado Robert Lewandowski inaugurou o marcador, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Renato Sanches elevou para 2-0 no segundo tempo, golo aplaudido de pé no Estádio.

À exceção de um remate de Salvio ainda na primeira parte e de um cabeceamento de Rúben Dias que Neuer desviou para canto, o Benfica não conseguiu criar grandes situações de golo, apesar de ter dado a réplica possível, frente a um adversário mais forte.

No outro encontro do grupo E, onde os encarnados estão inseridos, o Ajax recebeu os gregos do AEK Atenas e impôs-se por 3-0.

Nos outros encontros, destaque para a vitória da Juventus sobre o Valência por 2-0, no grupo H, num encontro marcado pela expulsão de Cristiano Ronaldo aos 29 minutos da primeira parte. No outro jogo do grupo, o Manchester United de Mourinho deslocou-se à Suíça vencer o Young Boys por três golos sem resposta.

O momento da expulsão do internacional português. Foto: AFP

No Grupo F, o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca empatou com os alemães do Hoffenheim (2-2), enquando o Manchester City foi derrotado em casa pelo Lyon (1-2).

O Real Madrid comanda o grupo G graças à vitória por 3-0 frente à Roma, tendo os 'merengues' beneficiado do empate (2-2) entre Viktoria Plzen e CSKA de Moscovo.





