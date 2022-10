Desde 2013, o Bayer ganha aos três grandes de seguida, Benfica, Sporting e FC Porto. No menu de hoje da Champions também há Sporting vs Marselha.

Bayer vs FC Porto. Neverkusen, uma imagem de marca

Rui Miguel Tovar É sempre o mesmo de há uns tempos para cá, a Liga dos Campeões divide-se em dois dias e hoje também anda à roda. O menu contempla Sporting vs Marselha e Bayer vs FC Porto, ambos à mesma hora pela primeira vez na edição 2022-23.

A visita do Marselha a Portugal é já um must. A primeira de todas é a mais célebre, em 1990. É a segunda mão da ½ da Taça dos Campeões, um empate chega ao Marselha para chegar à final. Bernard Tapie é um homem com ideias bem definidas, um ganhador por excelência. Quando a sua equipa de ciclismo La Vie Claire vence a Volta a França em anos seguidos (1985, 1986), agarra-se ao futebol e é eleito presidente do Marselha.



Num abrir e fechar de olhos, o Marselha torna-se a maior força futebolística de França, à conta dos quatro títulos seguidos de campeão nacional. A Taça dos Campeões é a sua praia e, insistimos, a final está à distância de 90 minutos, em Lisboa. A caminho do relvado, para o aquecimento, Mozer alerta Papin para a força da expressão "inferno da Luz". O francês ri-se, primeiro, e assusta-se, depois. Lá em cima, na bancada VIP, o presidente mete-se a jeito: "Se perdemos, podem chamar-me Bernardette".

O nulo aguenta-se até aos 83 minutos, altura em que Pacheco ganha um canto, o oitavo do jogo e o sétimo para o Benfica. Marca-o Valdo, há um toque de cabeça de Magnusson para o segundo poste, onde Vata empurra a bola com a mão direita. É golo, o Benfica está na sétima final da Taça dos Campeões e o inferno da Luz chama por Bernardette sem parar.

Pobre Marselha. Daí para a frente, acumula decepções atrás decepções em Portugal com seis derrotas e um empate – precisamente na Luz, em 2010, para a Liga Europa. O Marselha apanha por tabela de quatro clubes. Ao Benfica acrescenta-se o currículo com FC Porto, Braga e Vitória SC. Só falta mesmo o Sporting. É hoje, só pode. A bola está do lado da equipa de Rúben Amorim, líder isolada do grupo D. Uma vitória vale 2,8 milhões de euros e muita autoestima no que diz respeito à passagem para a fase seguinte.

Já o FC Porto em Leverkusen é outra loiça. Para início de conversa, o Bayer é daqueles clubes que se não existissem teriam de ser inventados. As suas histórias, desde a fundação em 1903 até hoje, são assustadoras. O currículo idem: só uma Taça da Alemanha (1992-93) e uma Taça UEFA (1987-88). A sua fama persegue-o. A de perdedor, claro. Daí ser um clube assustador.

Para começar, o óbvio. Zero títulos de campeão alemão. Nem antes da Segunda Guerra – e, atenção, a Alemanha tem 29 campeões nacionais, do rei, Bayern, ao anexado Rapid Viena. É dose. Para cúmulo, é cinco vezes vice. Em 2000, por exemplo, só precisa de empatar com o (dobre bem a língua sff) Unterhaching para se sagrar campeão na última jornada, mas um autogolo de Ballack (esse mesmo) atira o Bayer para o segundo lugar, por troca com o Bayern.

Dois anos mais tarde, em 2002, o Treble Horror. Numa semana, o Bayer perde final da Taça da Alemanha (4:2 vs Schalke 04), final da Liga dos Campeões (2:1 vs Real Madrid) e a 1.ª divisão na última jornada para o Borussia Dortmund. Por esta altura já não é Leverkusen, e sim Neverkusen. Única equipa a chegar à final da Liga dos Campeões sem nunca ter conquistado o seu campeonato, o Bayer também é o único clube campeão europeu afastado por uma equipa portuguesa com dupla derrota.

A sério? Detentor da Taça UEFA 1988, levantada em casa no desempate por penáltis vs Espanyol, o Bayer calha com o Belenenses. Em Leverkusen, um golo madrugador do búlgaro Mladenov garante o 0:1. No Restelo, um livre de Adão repete o resultado da primeira mão e elimina a equipa treinada por Rinus Michels, campeão europeu pela Holanda há dois meses.

Ao Belenenses segue-se (para o Bayer) outro B de Portugal. É o Benfica. Nos ¼ da Taça das Taças 93-94, um dos jogos mais inesquecíveis na história nacional das Eurotaças. Ao 1:1 na Luz, o 4:4 em Leverkusen. No onze de Toni há uma baixa de vulto: Mozer, suspenso por dois amarelos (são essas as regras naquele tempo; o brasileiro vê um com o Katowice e outro no tal 1-1 da primeira-mão). "Costumo dizer que é o jogo mais louco que não joguei."

O onze é Neno, Abel Xavier, William, Hélder e Schwarz; Kulkov; Paneira, Rui Costa e Isaías; João Pinto e Yuran. O Bayer, 7.º classificado, joga com todos os bons, incluindo Bernd Schuster. Ao intervalo, 1:0 por Ulf Kirsten. No reínicio, 2:0 de Schuster. A alegria é imensa, os jogadores unem-se aos adeptos num abraço. E o Benfica? Chega ao empate em questão de segundos. Primeiro é Abel Xavier, depois é JVP. A reviravolta é de Kulkov, aos 77’. Dois minutos depois, 3:3 de Kirsten, de cabeça. Aos 82’, também de cabeça, Hapal faz a segunda cambalhota no marcador do jogo, na sequência de um canto.

Uff (que não Kirsten), calma, calma, isto está muito emocionante. Drago Stepanov faz sinais para aguentar. Qual quê, o Benfica chega ao 4:4 por Yuran numa jogada ziguezagueante de JVP. O Bayer sai de cena com dois empates, vergado ao peso dos golos fora, e o Benfica segue o seu caminho. Seria curiosamente o Benfica o outro português a ganhar em Leverkusen, já em 2013, para a Liga Europa, com um solitário golo de Cardozo. Daí para cá, o Bayer ganha aos três grandes de seguida (Benfica 2014, Sporting 2016 e FC Porto 2020), com Roger Schmidt como treinador anfitrião nas duas primeiras vezes.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

