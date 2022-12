Advogado-geral do Tribunal de Justiça Europeu afirma que a UEFA estava dentro dos seus direitos quando ameaçou sancionar os clubes por detrás do projeto da Superliga, que quase causou a implosão do futebol europeu em 2021.

Batalha legal da Superliga no Luxemburgo: primeiro parecer favorável à UEFA

O advogado-geral do Tribunal de Justiça Europeu (TJUE), no Luxemburgo, decidiu esta quinta-feira que a UEFA estava dentro dos seus direitos quando ameaçou sancionar os clubes por detrás do projeto da Superliga, que quase causou a implosão do futebol europeu em 2021.

Neste caso, que foi apresentado a um juiz de Madrid e depois remetido para o Tribunal do Luxemburgo, não se espera uma decisão antes do início de 2023, mas as conclusões do advogado-geral são frequentemente seguidas pelos juízes.

A questão perante o TJUE é se a UEFA, que regula o futebol europeu e organiza a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência, está a abusar da sua posição dominante ao tentar punir os clubes 'rebeldes' por detrás deste torneio privado e semi-fechado.

Por detrás desta questão aparentemente técnica está não só o futuro do futebol de clubes no Velho Continente, mas também, de forma mais ampla, a possibilidade de os organismos desportivos protegerem as suas competições.

Para o advogado-geral Athanasios Rantos, a UEFA estava totalmente dentro dos seus direitos.

"As regras da FIFA e da UEFA que exigem autorização prévia para novas competições são compatíveis com a legislação da UE em matéria de concorrência", explicou.

"As regras de competição da UE não proíbem a FIFA, a UEFA, as federações membros ou as ligas nacionais de ameaçar impor sanções aos clubes filiados nessas federações quando estão envolvidos num projeto para criar uma nova competição que possa minar os objetivos legítimos prosseguidos pelas federações de que são membros", afirmou Rantos.

A UEFA saudou a posição "inequívoca" como "um passo encorajador" para a "preservação da estrutura de governação democrática" do futebol europeu.

"O futebol na Europa continua unido e firmemente contra a Superliga ou qualquer proposta de dissidência que ameace o ecossistema desportivo europeu", acrescentou o organismo.

Lançada com grande mediatismo em abril de 2021, a Superliga foi desmantelada em apenas 48 horas perante a fúria dos fãs e a ameaça de ação política.

Mas o espectro de um torneio privado ressurgiu em meados de outubro com o lançamento de uma estrutura chamada A22 Sports Management, que afirma querer abrir "um diálogo" sobre o futuro do futebol de clubes europeus, reunindo-se com cada um dos intervenientes.

