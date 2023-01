Os insultos foram proferidos por um adepto nas bancadas e levaram o jogador a abandonar a partida. Federação e Ministério Público abriram investigação.

Basquetebolista do Metz, Loïc Akono, alvo de insultos racistas em pleno jogo

Os insultos foram proferidos por um adepto nas bancadas e levaram o jogador a abandonar a partida. Federação e Ministério Público abriram investigação.

A Federação Francesa de Basquetebol abriu uma investigação e um processo disciplinar na sequência de acusações de comentários racistas feitas por um adepto contra o jogador do Metz, Loïc Akono, no sábado, em Charleville-Mezieres.

O Ministério Público de Charleville-Mézières abriu "uma investigação preliminar sobre uma acusação de incitamento ao ódio num evento desportivo", disse a procuradora Magali Josse à AFP. Trata-se de uma infração que prevê uma pena de prisão de um ano e uma multa de 15.000 euros.

Também a FFBB (FFBB) afirmou, numa declaração, ter "aberto um processo disciplinar imediatamente após ter sido informada das observações feitas a Loïc Akono durante o jogo do Nacional 2 masculino, entre o Charleville-Mézières e o Metz, no sábado".

Loïc Akono, jogador do Metz Basket Club, denunciou na sua conta do Twitter no sábado as observações que lhe foram dirigidas durante a partida. "Decidi sair do jogo, hoje, em Charleville-Mezieres, depois de uma pessoa nas bancadas ter gritado 'levanta-te macaco'", escreveu o jogador. "É a primeira vez que isto me acontece. Tomei a decisão de voltar para o balneário e nada me faria mudar de ideias", acrescentou o basquetebolista.

O jogador recebeu de imediato o apoio generalizado do mundo do basquetebol, incluindo do seu clube e do clube adversário do jogo de sábado e de muitos jogadores.

"Infelizmente, hoje em dia permite-se que aconteça, várias coisas fora do espaço de jogo. Todo o meu apoio para ti", escreveu, por exemplo, o internacional francês Nando De Colo na sua conta do Twitter.

A Ministra do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, também se pronunciou, elogiando a "capacidade de reação" da FFBB. "O racismo, a discriminação e o ódio não têm lugar nos nossos campos desportivos, nem nas nossas bancadas", escreveu no Twitter, expressando o seu apoio a Loïc Akono "que se recusou a aceitar o inaceitável ao abandonar o jogo".

Franck Leroy, o novo presidente da região do Grand Est, alinhou no coro de repúdio aos insultos racistas contra o jogador do Metz. "O racismo não tem lugar no desporto, nem em qualquer outro lugar", afirmou, acrescentando que "os organismos desportivos devem tomar as medidas necessárias face a este tipo de comportamento" e manifestando o seu apoio "de todo o coração" a Loïc Akono.

