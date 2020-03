O Brasil é o melhor país lusófono, no 10° lugar, seguido de Angola (32°) e de Portugal (61°).

Basquetebol. Luxemburgo sobe nove posições no ranking FIBA

O Luxemburgo subiu nove lugares no ranking da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), ocupando agora a posição número 77 entre 162 países.



Depois da primeira janela das eliminatórias do Eurobasket 2021, que decorreu em fevereiro, o Luxemburgo acumulou 110,9 pontos, sendo o terceiro país que mais posições subiu no ranking mundial FIBA: do lugar 86 para 77. Já na zona europeia, o Grão-Ducado é 39° da lista.

Estados Unidos (781, pontos), Espanha (722,9) e Austrália (666,5) continuam a ocupar os três primeiros lugares do ranking.

Brasil é o melhor país lusófono, no 10° lugar, seguido de Angola (32°) e de Portugal (61°).