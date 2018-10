Os Catalães venceram esta tarde o Real Madrid por 5-1 em Camp Nou. Suárez brilhou. Os merengues estão agora em nono lugar.

Barcelona vence Real por uma mão cheia

Os Catalães venceram esta tarde o Real Madrid por 5-1 em Camp Nou. Suárez brilhou. Os merengues estão agora em nono lugar.

O Barcelona venceu estar tarde o Real Madrid por 5-1 no clássico espanhol. A grande figura do jogo foi Luís Suárez que marcou três golos. Messi falhou a partida por se encontrar lesionado. Philippe Coutinho abriu o marcados aos 11 minutos. Suárez fez o 2-0 de penálti aos 30'. O Real reduziu a vantagem já na segunda parte por Marcelo (aos 50'), mas aos 69' Nelson Semedo aumentou a vantagem para 3-1. Mais tarde, Suárez (75' e 83') e Arturo Vidal (87') completaram uma mão cheia de golos para os Catalães, que festejaram efusivamente no final da partida com os adeptos de Camp Nou.

O Barcelona é o líder da liga espanhola com 21 pontos. A equipa de Lopetegui está agora em nono lugar, pelo que o treinador poderá ter os dias contados à frente da equipa espanhola.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.