O FC Barcelona está aconsiderar afastar Ronaldinho Gaúcho das atividades de embaixador do clube. Os responsáveis 'blaugranas' não gostaram de ver o antigo craque a dar a cara por um candidato à presidência do Brasil cujos valores são incompatível com os valores da formação catalã. O apoio do ex-jogador do clube a Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, não caiu bem no seio do clube catalão.

Barcelona não gostou do apoio de Ronaldinho a Bolsonaro

O FC Barcelona está aconsiderar afastar Ronaldinho Gaúcho das atividades de embaixador do clube. Os responsáveis 'blaugranas' não gostaram de ver o antigo craque a dar a cara por um candidato à presidência do Brasil cujos valores são incompatível com os valores da formação catalã. O apoio do ex-jogador do clube a Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, não caiu bem no seio do clube catalão.

Ronaldinho costuma representar o Barcelona em eventos internacionais, e apesar de formalmente não os dirigentes catalães não terem anunciado a rutura com Ronaldinho, o jornal 'Sport' refere esta terça-feira que o Barcelona decidiu diminuir o número de eventos em que o brasileiro marcará presença na qualidade de embaixador do clube: "No Barça, defendemos valores democráticos que não coincidem com algumas ideias desse candidato à presidencia no Brasil. Nós, como democratas, respeitamos toda gente. Por isso, respeitamos a opinião de Ronaldinho. Não compartilhamos de muitas destas ideias, mas respeitamos a liberdade de pensamento", afirmou o porta-voz do Barcelona, Josep Vives, em nota oficial.

Por um Brasil melhor, desejo paz , segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!! pic.twitter.com/DD5GUBQuVx — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 6, 2018

Mas além de Ronaldinho Gaúcho, outros futebolistas já demonstraram também o apoio a Bolsonaro, como os já retitrados Rivaldo, Cafú e Edmundo, aos quais se juntaram também Lucas Moura (Tottenham) e Filipe Melo (Palmeiras).



Em contrapartida, Juninho Pernambucano, antigo internacional 'canarinho' retirado dos relvados em 2014, manisfestou o seu apoio a Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), adversário de Bolsonaro às presidenciais brasileiras na.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.