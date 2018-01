O brasileiro Baltemar Brito, que trabalhou vários anos com José Mourinho, é o novo treinador do Union Titus Pétange, atual nono classificado da Liga BGL de futebol. O experiente técnico foi apresentado aos jogadores na tarde de segunda-feira, juntamente com o adjunto, António Torres. Brito assinou contrato válido por ano e meio e tem como missão principal colocar o clube luxemburguês no ’top cinco’ da tabela.



Por Álvaro Cruz



O antigo adjunto do ’Special One’, Baltemar Brito, é o grande reforço do Union Titus Pétange para a segunda volta do campeonato da elite do futebol luxemburguês. O experiente técnico brasileiro, que ontem completou 66 anos, foi apresentado aos jogadores na segunda-feira, antes do primeiro treino de 2018, e disse ao Contacto que está feliz e bastante motivado por vir trabalhar no Grão-Ducado.

“O projeto que o clube me apresentou é bastante interessante e aliciante. Os dirigentes pretendem que o Union Titus Pétange evolua, cresça sustentadamente e se aproxime o mais rapidamente possível de uma estrutura profissional em todos os aspetos. Privilegiar um futebol atrativo e de qualidade que permita uma aproximação aos lugares do topo da classificação é outro dos desejos que o presidente quer que eu o ajude a concretizar”, diz.

Conhecer a qualidade do plantel, individual e coletivamente, é a grande prioridade de Baltemar Brito nos próximos dias.

“Já vi alguns vídeos dos jogos que a equipa disputou durante a primeira volta, mas é no terreno e no contacto pessoal com os jogadores que vou ter uma ideia mais precisa das qualidades de cada um. Tenho um modelo de jogo e de treino em mente, mas entre a teoria e a realidade existem sempre ajustes e adaptações que terão de ser feitas em função das características dos jogadores”, explica.

Depois de trabalhar em vários países europeus, Brito teve mais recentemente passagens por Brasil, Líbia e Tunísia, regressando ao Velho Continente em 2017, onde desempenhou as funções de adjunto no AEK de Atenas, na Grécia. No Grão-Ducado, tem à disposição um plantel que fala maioritariamente alemão e francês, línguas que ainda não domina. No entanto, mostra-se confiante em conseguir fazer passar a sua mensagem de forma clara aos jogadores.

“O futebol tem uma linguagem universal, sobretudo dentro do campo. Ora, tal como em outros países onde estive, os jogadores vão compreender as nossas ideias de jogo. Hoje, os métodos de trabalho evoluíram bastante e já se trabalha de uma forma muito semelhante por todo o mundo. Além disso, eu e o meu adjunto falamos inglês e temos tido sempre uma comunicação fácil com os jogadores. Pretendo muito em breve começar a aprender francês, mas a questão da língua não será um impedimento para que possamos aplicar as nossas ideias de jogo na equipa”, opina.

O técnico brasileiro continua a ter uma relação especial com José Mourinho, considerando-o um amigo especial e a sua principal referência no futebol.

“Nutro pelo José uma grande admiração, como é óbvio. Temos uma amizade sólida que dura há mais de três décadas. Ele foi o meu espelho. Aprendi muito com ele ao longo dos anos, ganhei muitas coisas e vivi momentos inesquecíveis com ele e os outros membros da equipa técnica. Agora, espero ter muito sucesso no Luxemburgo, um país que considero simpático, com um bom nível de vida e que reúne todas as condições para se realizar um trabalho de qualidade”, rematou.





