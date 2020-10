Domingos Duarte vai ser o substituto para ocupar a vaga do defesa do Lille.

Baixa na seleção portuguesa. José Fonte testa positivo à covid-19

Redação Domingos Duarte vai ser o substituto para ocupar a vaga do defesa do Lille.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou hoje que José Fonte testou positivo à covid-19. De acordo com a FPF, o defesa central do Lille foi o único a testar positivo ao novo coronavírus e agora vai cumprir o respetivo isolamento profilático.

Desta forma, Fonte vai ser substituído por Domingos Duarte, futebolista do Granada. O treino de Portugal, o último antes do particular de quarta-feira contra a Espanha, que estava marcado para esta terça de manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi reagendado para as 17h30 (hora portuguesa).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.