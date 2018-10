Avaria no avião adia partida da seleção de futebol para a Polónia

A viagem ao início da tarde da seleção portuguesa de futebol para a Polónia, onde na quinta-feira realiza o segundo jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, foi cancelada, devido a uma avaria no avião.

A viagem ao início da tarde da seleção portuguesa de futebol para a Polónia, onde na quinta-feira realiza o segundo jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, foi cancelada, devido a uma avaria no avião.

“Devido a uma avaria na aeronave, o horário de saída da seleção nacional para a Polónia, previsto para esta terça-feira, às 14:45, foi cancelado”, lê-se numa nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa foi informada da situação ainda antes de deixar a Cidade de Futebol, em Oeiras, onde treinou hoje de manhã, e seguir para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na mesma nota, a FPF indica que “a nova hora de saída será comunicada nas próximas horas”.

Hoje, o selecionador Fernando Santos tinha realizado de manhã a última sessão em solo luso, num treinou em que contou com os 25 jogadores convocados.

Após o jogo de quinta-feira com a Polónia, em Chorzow, para a Liga das Nações, a seleção portuguesa tem agendado um jogo particular com a Escócia, no domingo, em Glasgow.

