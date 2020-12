Buscas foram ordenadas depois de saber que Trimarchi estava junto de Maradona quando este morreu, na sua casa, em San André, na província de Buenos Aires.

Autoridades judiciais fazem buscas em casa de motorista de Maradona

Buscas foram ordenadas depois de saber que Trimarchi estava junto de Maradona quando este morreu, na sua casa, em San André, na província de Buenos Aires.

As autoridades judiciais argentinas realizaram hoje buscas no apartamento de Maximiliano Trimarchi, motorista de Diego Maradona, no âmbito da investigação por alegada negligência na morte do ex-futebolista argentino, ocorrida em 25 de novembro.

Em comunicado, a procuradoria-geral de San Isidro, refere que as buscas, durante as quais foi apreendido o telemóvel do motorista, foram ordenadas depois de saber que Trimarchi estava junto de Maradona quando este morreu, na sua casa, em San André, na província de Buenos Aires.

Médico de Maradona apresenta-se voluntariamente às autoridades judiciais O neurocirurgião Leopoldo Luque que está a ser investigado por homicídio involuntário da lenda de futebol argentina deu hoje explicações ao Ministério Público.

A polícia já realizou perícias aos telemóveis de Leopoldo Luque, médico de Maradona, que participou na operação a um hematoma subdural a que o antigo futebolista foi submetido no início de novembro, e da psiquiatra Agustina Cosachov.

Dois dias após a morte de Maradona, de 60 anos, a justiça argentina abriu um inquérito para determinar se houve negligência médica na assistência ao antigo futebolista.

