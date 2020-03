Em causa estão atos passíveis de configurar ilícitos criminais de branqueamento de capitais, fraude e fraude qualificada.

Autoridade Tributária faz buscas às SAD's do SL Benfica, FC Porto e Sporting CP

Em causa estão atos passíveis de configurar ilícitos criminais de branqueamento de capitais, fraude e fraude qualificada.

A Autoridade Tributária está a fazer buscas na manhã desta quarta-feira às SAD's (Sociedades Anónimas Desportivas) dos três grandes, entre outros clubes da I Liga. Chama-se "Operação Fora de Jogo".

As buscas têm origem "em diversos procedimentos de inspeção levados a cabo desde o ano 2015 pela Autoridade Tributária e Aduaneira, e por esta impulsionados, com base na informação disponível internamente, no âmbito de negócios relacionados com o universo do futebol profissional", revela a Autoridade Tributária (AT) em comunicado.

A Procuradoria-Geral da República esclarece que estão a ser investigados negócios no futebol profissional, "realizados a partir de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração dos valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações".

A AT fala em atos passíveis de configurar ilícitos criminais de fraude e fraude qualificada, a que a PGR acrescenta ainda o branqueamento de capitais.

Estes negócios "terão visado ocultar ou obstaculizar a identificação dos reais beneficiários finais dos rendimentos subtraindo-os, por estas vias, ao cumprimento das obrigações declarativas e subsequente tributação devida em Portugal", indica a mesma fonte.

A AT confirma as buscas e indica que estão a ser cumpridos 76 mandados de busca, dos quais 40 são buscas domiciliárias e de busca a escritório de advogados. Estão envolvidos cerca de 102 inspetores tributários e aduaneiros, apoiados por 182 militares da Unidade de Ação fiscal da GNR, indica a mesma fonte.

Sendo as investigações dirigidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estão no terreno também nove magistrados do Ministério Público e 7 magistrados judiciais.

Também a PSP está a apoiar as buscas, que se realizam em todo o país, revela em comunicado a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o 'Correio da Manhã', as buscas arrancaram perto das 08:15 desta quarta-feira no Estádio da Luz. Entretanto, segundo a mesma fonte, quer no Estádio de Alvalade como no Estádio do Dragão já estão buscas a decorrer. Estando já militares da GNR presentes na casa do agente Jorge Mendes, no Porto, assim como na sede da Gestifute.

Nestas 76 buscas incluem-se a sete SAD's da 1.ª Liga, onde se incluem, para além de Sporting CP, SL Benfica e FC Porto, segundo a revista 'Sábado', buscas ao SC Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. O 'Público' indica que as buscas estão a ser lideradas pelo juiz Carlos Alexandre.

Para além dos clubes, a revista explica que "a operação de apreensão de documentos, digitais e em papel", que estarão ligados a negócios de jogadores, estende-se também ao escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo e do empresário Jorge Mendes.

Já no início do mês passado, a 'Sábado' revelava que os processos agora em causa “visam os contratos relativos aos direitos económicos de jogadores de futebol profissional”, tal como “os contratos de direitos de imagem, de atribuição de prémios de assinatura e pagamentos de comissões a terceiros pela intermediação na contratação ou na renovação dos contratos de trabalho dos atletas”.

A revista adianta ainda que também as casas de Pinto da Costa (FC Porto), Luís Filipe Vieira (SL Benfica), Frederico Varandas (Sporting CP), António Salvador (SC Braga), e dos jogadores Iker Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos nos processos.

A PGR revela que a investigação começou há cinco anos, em 2015. Segundo a CM, a investigação contou já com a colaboração das autoridades fiscais espanholas, francesas e inglesas. A TVI acrescenta ainda que para já não há detidos.

A 'Sábado' afirma também que as revelações feitas por Rui Pinto, no caso Football Leaks, estão a ser úteis para esta investigação. A revista indica que na investigação a suspeita principal é a de que “clubes, sociedades anónimas desportivas, administradores, jogadores, treinadores, diretores desportivos, agentes e advogados recorreram a alegados documentos contabilísticos fictícios para empolar custos”.

Benfica, Porto e Sporting disponíveis para colaborar

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo”, refere o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

A nota do clube da Luz acontece pouco depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’.

“No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estão em curso 76 buscas, inclusive, domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários”, refere a PGR, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, que não especificou quais as sociedades desportivas que estão a ser investigadas, em causa estão “factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais”.

Antes da nota dos ‘encarnados’, a SAD do FC Porto confirmou buscas à sociedade, à FC Porto Comercial e ao seu presidente do Conselho de Administração, Pinto da Costa.

O Sporting foi o terceiro a lançar um comunicado. "A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária, que reportam a um processo iniciado em 2017 e que decorrem desde as 08:00 de hoje", lê-se no sítio oficial do Sporting.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou hoje a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação 'Fora de Jogo'.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD congratula-se por colaborar com as autoridades competentes em prol de uma maior verdade desportiva e transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos", concluem os 'leões'.