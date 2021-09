Luso-luxemburguês não foi além do 13° lugar na ronda 7 e 8 da Porsche Supercup, em Itália.

Automobilismo

Fim de semana "amargo" para Dylan Pereira em Monza

Catarina OSÓRIO

Depois do segundo lugar na sua categoria nas 24 Horas Le Mains, o piloto luso-luxemburguês não conseguiu feito semelhante este fim de semana em Itália.

Na ronda 7 e 8 da Porsche Supercup no circuito italiano de Monza, Dylan terminou em 13° na classificação geral. E a 'má sorte' veio do colega de equipa Lechner Tio Ellinas que bateu acidentalmente no carro perto do final da corrida, no domingo.

"Após o acidente, o volante estava 70 graus fora do centro, por isso não há muito que se possa fazer", lamentou o piloto de 24 anos citado pelo comunicado de imprensa.

Já na corrida de sábado, apesar de ter partido em 9°, o luso-luxemburguês terminou em 21° devido a uma colisão em pista com Simone Laquinta. "É amargo que haja pessoas que pensam que podem vencer a corrida na primeira volta. Pensam que basta travar 30 metros mais tarde e ultrapassar todos de uma só vez. Algo assim só pode correr mal - e isso custou-me a corrida", lamentou.



Tempo de preparar os próximos desafios, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) e o ADAC GT Masters alemão, onde o piloto português espera regressar ao topo.





