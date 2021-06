A terceira volta da Porsche Carrera Cup francesa de 2021 no circuito de Spa-Francorchamps, nas Ardenas belgas, trouxe dois lugares no pódio para o piloto lusodescendente.

Dylan Pereira duas vezes no pódio nas Ardenas belgas

Catarina OSÓRIO A terceira volta da Porsche Carrera Cup francesa de 2021 no circuito de Spa-Francorchamps, nas Ardenas belgas, trouxe dois lugares no pódio para o piloto lusodescendente.

Aproveitando a ausência de Richard Wagner, piloto habitual da Lechner na Carrera Cup francesa, devido a lesão, Dylan Pereira aproveitou a oportunidade para voltar a participar na corrida. E o lusodescendente não desiludiu no circuito de Spa-Francorchamps, nas Ardenas belgas no passado fim de semana.



Lusodescendente conquistou o segundo e terceiro lugar no sábado e domingo nas Ardenas belgas. Foto: ATP/Serstevens Gerard

O jovem piloto de 24 anos, conquistou o segundo e o terceiro lugar no sábado e domingo, respetivamente, num circuito tradicionalmente exigente. Apesar do segundo lugar de sábado Dylan reconheceu as dificuldades sobretudo na condução do carro. "No sábado, o carro era bastante difícil de pilotar. Havia um novo tipo de pneu da Michelin, com paredes laterais mais duras, o que mudou bastante o manuseamento do carro, e não nos tínhamos apercebido disso na altura. É por isso que não consegui acompanhar o Marvin Klein à minha frente, e não foi assim tão fácil evitar erros", disse citado no comunicado de imprensa.

No domingo, apesar de já mais habituado ao veículo, o lusodescendente desceu um lugar no pódio sobretudo devido à "penalização de 3 segundos por limites de pista no final" que o levou ao terceiro lugar, lamentou. À frente ficaram Marvin Klein (1° lugar) e Dorian Boccolacci (2° lugar).

As duas próximas corridas da Porsche Supercup decorrem na Áustria entre 2 e 4 de julho.













