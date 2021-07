O lusodescendente Dylan Pereira conquistou este fim de semana o primeiro pódio da temporada na Porsche Mobil 1 Supercup, em Spielberg, na Áustria.

Dylan Pereira conquista primeiro pódio da temporada na Porsche Supercup

Catarina OSÓRIO O lusodescendente Dylan Pereira conquistou este fim de semana o primeiro pódio da temporada na Porsche Mobil 1 Supercup, em Spielberg, na Áustria.

O luso-luxemburguês conseguiu o segundo lugar, só atrás de Jaxon Evans. Na corrida no domingo, o jovem partiu da pole position e conseguiu ultrapassar o campeão Larry ten Voorde, ainda que com algumas dificuldades. "A direção assistida também falhou na segunda fase da corrida, o que obviamente não facilitou nada. A esse respeito, posso estar muito satisfeito com o resultado. Espero que as coisas continuem assim no futuro", disse citado no comunicado enviado aos jornalistas.

A prestação de domingo foi o culminar da sessão no sábado em que o jovem de 24 anos conseguiu conquistar a pole position. "As minhas duas últimas voltas foram realmente próximas da perfeição, o que, claro, também dá um impulso à confiança".

Também o líder da equipa da BWT Lechner Racing, Robert Lechner, elogiou a "visão" e as qualidades técnicas do lusodescendente. "Todos sabemos que é muito difícil ultrapassar com estes carros quando o carro da frente vai mais ou menos à mesma velocidade e não comete um erro", salientou.

Lechner elogiou ainda a vitória de domingo face às duas últimas corridas da temporada que não tinham corrido como o esperado. "Foi uma pole muito importante para o Dylan, que passou momentos bastante difíceis e muita má sorte nas duas últimas corridas. Fez tudo bem hoje, desde o seu posicionamento na pista até à gestão de pneus naqueles dramáticos minutos finais da sessão. Não se pode voltar melhor ou mais impressionante do que isso", concluiu.









