Azar de Dylan Pereira custa possível vitória em Monza

Catarina OSÓRIO O lusodescendente Dylan Pereira terminou a prova do campeonato mundial de Endurance WEC em Monza, Itália, em 14° lugar devido a uma explosão de um pneu.

O jovem piloto Dylan Pereira terminou este fim de semana a prova do campeonato mundial de Endurance WEC em Monza, Itália, em 14° lugar, devido a um problema com o carro.

Depois da conquista da pole position no sábado (na categoria Pro-Am) pelo companheiro de equipa, Ben Keating, no domingo a prova poderia ter mesmo dado a vitória ao trio da Team TFSport (Ben Keating, Dylan Pereira e Felipe Fraga) não fosse a explosão de um pneu em prova. Quando seguia na liderança, e quando ainda faltavam cerca de duas horas para o fim da corrrida, o pneu dianteiro esquerdo do carro de Dylan explodiu a mais de 250 quilómetros/hora.

"O maior problema não foi o pneu estourar em si, mas os danos causados ao carro pelas peças do pneu que voaram a grande velocidade. As reparações necessárias levaram quase meia hora, perdemos 11 voltas por causa disso, claro que não havia mais nada que pudéssemos fazer", disse Dylan citado pelo comunicado de imprensa.

De volta à pista, o jovem luxemburguês com raízes portuguesas ainda tentou recuperar tempo perdido, mas já não havia muito a fazer. "É preciso continuar motivado mesmo assim, tentar tudo o que for possível. Nunca se sabe o que vai acontecer."

E a manutenção em prova foi também importante para o próximo desafio que se avizinha, as 24 Horas de Le Mans, o ponto alto da temporada. "O facto de termos sido tão competitivos aqui, mesmo que a Ferrari ainda tenha uma vantagem devido ao BOP [balanço de performance], é o que podemos retirar de positivo apesar da enorme desilusão. Só espero que tenhamos mais sorte lá", acrescentou o piloto.

