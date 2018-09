As eleições deste sábado para os órgãos sociais do Sporting registaram a maior afluência de sempre num ato eleitoral do clube, com 22.510 votantes, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares.

Ato eleitoral do Sporting registou a maior afluência de sempre

Em conferência de imprensa, após o encerramento das urnas, Jaime Marta Soares deu conta da presença de 19.159 sócios votantes, aos quais se somam os 3.351 validados pelos que o fizeram por correspondência.

Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.

As anteriores eleições com maior afluência ocorreram em 2017, na reeleição de Bruno de Carvalho, quando votaram 18.661 sócios.

João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis candidatos à sucessão de Bruno de Carvalho.

