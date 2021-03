As atletas Auriol Dongmo e Patrícia Mamona e o atleta Pablo Pichardo são os novos campeões da Europa de atletismo, em pista coberta, feito conseguido na prova europeia que decorreu na Polónia.

Atletismo. Três medalhas de ouro para Portugal

A equipa portuguesa que participou nos Europeus de Atletismo, em pista coberta, que decorreu entre quinta-feira e este domingo, na cidade polaca de Torun, vai levar para Portugal três medalhas de ouro. Portugal termina com um inédito segundo lugar, com estas três medalhas de ouro, atrás da Holanda.

As atletas Patrícia Mamona e Auriol Dongmo, e o atleta Pablo Pichardo sagraram-se campeões europeus nas suas modalidades nesta edição destes Campeonatos da Europa, um feito que já foi felicitado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo primeiro-ministro, António Costa.

A portuguesa Patrícia Mamona, 32 anos, conquistou sábado a medalha de ouro na prova do triplo salto, com um salto de 14,53 metros. A marca obtida por Mamona na final do triplo salto é também recorde nacional em pista coberta, superando os 14,44 que a atleta conseguira há dois anos, em Madrid.

Neste mesmo dia, o atleta Pedro Pichardo conquistou também a medalha de ouro do triplo salto, com a marca de 17,30 metros, neste campeonato da Europa na Polónia. Pichardo, de 27 anos, que nasceu em Cuba e naturalizou-se português no final de 2017, superou todos os adversários por larga margem.

A portuguesa Auriol Dongmo foi a primeira dos três a conquistar uma medalha de ouro, no lançamento do peso, no dia 5, sexta-feira, nestes Europeus. Dongmo venceu na final com um arremesso de 19,34 metros, num concurso em que atirou sempre a mais de 19 metros, tirando o primeiro e o último, que foram nulos.

Os parabéns do presidente

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou ontem os três campeões bem como toda a equipa portuguesa que participou nestes Europeus na Polónia. Na mensagem divulgada no site da Presidência da República o presidente português faz uma descrição do momento da vitória de cada um dos atletas.

“Na sexta-feira, Auriol Dongmo, na sua primeira internacionalização a representar Portugal, lançou o peso consistentemente acima dos 19 metros e conquistou a medalha de ouro”, começa por referir a nota, que segue depois para o desempenho, hoje de manhã, na primeira das duas finais do triplo salto do dia.

Foto: LUSA

Este domingo, “Pedro Pichardo, com um triplo salto de 17,30 metros, deixou a concorrência a uma apreciável distância e ficou em primeiro lugar, alcançando a medalha de ouro”, continua a publicação antes de se deter no feito na prova feminina.

“Por sua vez, Patrícia Mamona, com uma extraordinária prova, também no triplo salto, na qual bateu o recorde nacional de pista coberta, conquistou o primeiro lugar e a terceira medalha de ouro para Portugal neste campeonato”, enaltece ainda o Presidente da República.

As felicitações de António Costa

Também o primeiro-ministro António Costa felicitou os atletas portugueses.

“Mais uma grande conquista nos Europeus de atletismo em pista coberta. As minhas felicitações a Pedro Pablo Pichardo que acaba de ganhar o ouro no triplo salto!”, referiu António Costa, numa mensagem na rede social Twitter.

LUSA

“Parabéns Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto. Excelente forma de terminar este campeonato, com mais um ouro para #Portugal”, escreveu também o primeiro-ministro na mesma rede social.

“Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira”, lê-se ainda na publicação do governante.

Com LUSA

