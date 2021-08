Atletismo. Portuguesa Lorene Bazolo ganha prova de 100 metros em Schifflange

Escândalo no futebol Noruega. 12 futebolistas fazem festa de sexo no estádio e são apanhados pelas câmaras

As cenas tórridas entre os jogadores do SK Brann, de Bergen, e sete mulheres no estádio do clube, com álcool e drogas, estão a chocar os adeptos. Uma das mulheres fez queixa por agressão sexual.