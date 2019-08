A atleta de origem cabo-verdiana foi até recentemente recordista do salto à vara (4,50m) e melhor atleta portuguesa da modalidade.

Atleta olímpica Leonor Tavares vem ao Luxemburgo dar conferência sobre motivação

Maria Leonor Ribeiro Tavares, atleta que já representou Portugal no salto à vara em dois Jogos Olímpicos, vai estar no Luxemburgo para uma conferência-debate sobre a motivação.

A conferência é o ponto alto da jornada intitulada “Ouse acreditar em si”, que inclui ainda diversas oficinas sobre a motivação, a ter lugar no auditório da Universidade de Esch-Belval, no próximo sábado, 31 de agosto.

Convidada pela associação de imigrantes cabo-verdianos “Filhos de Santa Catarina”, que organiza o evento, a atleta do Sporting vai falar do insucesso, da desilusão e da superação através da motivação, espírito de equipa e apoio dos pais.

Foto: comiteolimpicoportugal.com

Aos 33 anos, Leonor Tavares conta com dois títulos de campeã de França, país onde cresceu, tendo depois escolhido representar Portugal a nível internacional, com presenças nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016).

A atleta de origem cabo-verdiana foi até recentemente recordista do salto à vara (4,50m) e melhor atleta portuguesa da modalidade, tendo sido ultrapassada pela colega do Sporting Marta Onofre em um centímetro.

O programa marcado de sábado arranca às 16h, no pequeno auditório da Universidade de Esch-Belval. O número de entradas é limitado e as reservas podem ser feitas através do telefone 621 192 427 ou pelo email filhos.stacatarina@hotmail.com.

HB