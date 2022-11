O melhor marcador da história do FC Porto morreu, aos 66 anos, vítima de doença prolongada, revelou o clube.

"Até sempre, Bibota". Morreu Fernando Gomes

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu este sábado aos 66 anos, devido a doença prolongada, revelaram os campeões nacionais de futebol.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os ‘azuis e brancos’ expressam “enorme tristeza e consternação” pelo falecimento do ex-dianteiro, que somou 452 jogos, 355 golos e 14 títulos nas duas passagens pelo clube da sua cidade-natal (1974-1980 e 1982-1989), além das distinções de ‘artilheiro’ das Ligas europeias (1982/83 e 1984/85).

Vogal da direção do FC Porto para a formação, Fernando Gomes esteve recentemente internado num hospital do Porto, com o clube a manifestar “luto pela perda de uma das suas maiores figuras”, além de “sentidas condolências à família, amigos e admiradores”.

