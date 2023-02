O treinador feriu mortalmente um jovem de 25 anos, que tentou agredir fisicamente jogadores e treinadores durante um treino dos infantis, em janeiro deste ano.

Crime

Ataque no campo da Jeunesse. Treinador de 22 anos continua detido

Diana ALVES O treinador feriu mortalmente um jovem de 25 anos, que tentou agredir fisicamente jogadores e treinadores durante um treino dos infantis, em janeiro deste ano.

Não houve muitos avanços na investigação ao ataque no campo de futebol da Jeunesse, a 20 de janeiro passado, no qual um jovem de 25 anos morreu.

De acordo com a RTL, que cita fontes judiciais, o treinador de 22 anos, acusado de homicídio, continua detido em Sanem. As mesmas fontes indicam que o inquérito vai durar algum tempo, até porque não houve ainda qualquer queixa.

Ataque no campo da Jeunesse. Agressor tinha 22 anos e vítima mortal 25 O jovem que acabou por morrer teria agredido verbalmente e tentado agredir fisicamente vários jogadores e treinadores.

Recorde-se que o jovem de 25 anos, que viria a morrer, agrediu verbalmente e tentou agredir fisicamente jogadores e treinadores durante um treino dos infantis. Várias pessoas tentaram imobilizar o homem, que estava munido de facas.

No entanto, a RTL escreve que durante a altercação o agressor inicial atirou as facas que trazia, deixando de representar um perigo. Terá sido nesse momento que o treinador de 22 anos, que se encontra detido, feriu gravemente o agressor inicial com uma pedra e uma das facas. O jovem de 25 anos acabou por morrer horas depois no hospital.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.