A Atalanta afastou esta quarta-feira a Juventus da Taça de Itália de futebol, ao vencer por 3-0 a formação em que alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, em jogo dos quartos de final.

Atalanta afasta Juventus, de Ronaldo e Cancelo, da Taça de Itália

A Atalanta afastou esta quarta-feira a Juventus da Taça de Itália de futebol, ao vencer por 3-0 a formação em que alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, em jogo dos quartos de final.

Ao contrário de Ronaldo, que cumpriu os 90 minutos, o lateral-direito começou no banco de suplentes e foi lançado aos 27 minutos, para o lugar de Giorgio Chiellini, acabando por ter papel decisivo no golo inaugural do adversário, aos 37, ao perder a bola em zona proibida para Castaigne, que não enjeitou a ‘oferta’.

O colombiano Duvan Zapata aumentou a vantagem da formação de Bérgamo dois minutos volvidos (39) e, no segundo tempo, acabou com qualquer réstia de esperança do vencedor das últimas quatro edições da Taça, aos 86.

No outro jogo do dia, a Fiorentina também assegurou a qualificação para as meias-finais, ao golear por 7-1 a Roma, naquela que foi a maior vitória de sempre da formação de Florença sobre os romanos.

O conjunto ‘viola’, que não chegava às ‘meias’ desde 2013/14, teve no internacional italiano Federico Chiesa a grande figura, com um ‘hat-trick’ que começou a ser construído aos sete e 18 minutos, tendo o lateral sérvio Aleksandar Kolarov reduzido para os ‘giallorossi’, aos 28.

Luis Muriel, aos 33 minutos, e Benassi, aos 66, aumentaram a contagem, antes de Chiesa completar o ‘hat-trick’, aos 74, numa goleada histórica que ficaria completa com dois golos de Giovanni Simeone, aos 79 e 89.

Além de Atalanta e Fiorentina, também o AC Milan está nas meias-finais, depois de ter vencido o Nápoles por 2-0, na terça-feira, com dois golos do reforço de ‘inverno’ Krzysztof Piatek, que se estreou a marcar ao segundo jogo com a camisola dos ‘rossoneri’.

A última vaga nas meias-finais da Taça de Itália será disputada entre Inter de Milão e Lazio, que jogam na quinta-feira, em Milão.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.