ASTI lamenta "morte súbita" de Glenn da Costa. "A vida prega-nos partidas desagradáveis"

Depois do futebol luxemburguês, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes também prestou homenagem ao guarda-redes.

A onda de consternação pela morte do guarda-redes de 25 anos também chegou à Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes.

Numa nota publicada na página oficial, difundida nas redes sociais, a ASTI recorda "o educador amado e muito apreciado" do espaço educativo Kannernasch e reconhece que a notícia deixou "todos atordoados e sem palavras".

Assinado pelo Conselho de Administração, o comunicado que sublinha que "a vida, às vezes, nos prega partidas desagradáveis" acrescenta que ainda na sexta-feira, o guardião do Junglinster participou na "tradicional celebração do fim do ano".

A ASTI lembra o lusodescendente como um "jovem amável, disponível, profissional, muito apegado aos valores da associação".

Na derradeira homenagem, acrescenta que "ao lamentarmos a sua memória, pensamos em toda a sua família, a sua namorada, amigos, colegas de trabalho, as muitas crianças e as suas famílias, que ele tem acompanhado ao longo da sua carreira profissional na ASTI, e expressamos os nossos sentimentos mais profundos de tristeza e compaixão para todos".