AS Sparta Dudelange: Qualidade acrescida

AS Sparta Dudelange

Ano de fundação: 2013

Presidente: Carlos Alves

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Nenhuma

Treinador: Pedro Marques. "Estou feliz por ter regressado ao clube, mas após um início de época atribulado, as coisas levaram algum tempo a tomar o rumo certo. Assumo que o grande objetivo do clube é terminar a fase regular do campeonato entre os quatro primeiros classificados", sublinha o treinador português. "Depois da eliminação na Taça do Luxemburgo, todas as nossas atenções estão voltadas para o campeonato. Este ano, a prova está mais equilibrada em termos de qualidade. Além de Racing Luxembourg e FC Differdange que vão lutar pelo primeiro lugar, existe um grupo alargado de equipas de valor semelhante que pretende chegar ao playoff do título. Mas tenho grande confiança nos meus jogadores. Acredito que vamos conseguir os nossos objetivos esta época", remata.

Jogadores: Rodrigues Bastos, João Paulo, Tiago Filipe, Ferreira Fernandes, Devilliez Julien, Rocha Ferreira, Rui Daniel, Lopes Lavrades. Ismael Filipe, Luca Labate, Kamal El Majdoub, Youssef El Majdoub, Frédéric Brochard, João Rocha, Nusvet Agovic, Alex Silva, Jorge Lima, Nuno Rodrigues, Filipe Latoeiro, André Latoeiro

Análise: Com um início de temporada bastante agitado que obrigou à mudança de treinador, o Sparta Dudelange levou algum tempo a assumir-se como um sério candidato ao playoff do título. Com uma equipa completamente renovada e jogadores de qualidade, a formação de Dudelange tem argumentos para fazer muito melhor do que nas épocas anteriores. Pedro Marques, o treinador que regressou ao clube já com o campeonato em curso, tem razões para estar satisfeito.