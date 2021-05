A emoção, a alegria e o clima de festa ditaram o tom de uma celebração aguardada há quase duas décadas, mas que ficou manchada pela ausência de regras sanitárias e vários confrontos entre polícia e adeptos.

As imagens que marcaram a noite do Sporting campeão

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista. Os Leões venceram, em casa, o Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.



A vitória verde e branca aconteceu quando faltam ainda duas jornadas para o fim do campeonato, com os ‘leões’ a somarem 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, vencedor do título na época passada.

E assim como não foi preciso esperar até ao último jogo do campeonato para o Sporting erguer o troféu de campeão nacional, também a festa já tinha sido preparada pelos adeptos leoninos que começaram os festejos juntando-se, primeiro, ao redor do Estádio Alvalade XXI, ainda durante o jogo, e mais tarde no Marquês de Pombal, para onde se dirigiu o autocarro com a equipa do Sporting.

22 Festejos e confrontos entre adeptos e polícia na noite em que o Sporting voltou a conquistar o campeonato nacional, 19 depois. AFP

Apesar da festa ter começado cedo, os desacatos e confrontos com a polícia também foram manchando as celebrações.

Com engenhos pirotécnicos, sem cumprirem qualquer tipo de distanciamento social e muitos sem usar máscara de proteção facial, os adeptos que estavam junto ao Estádio foram dispersados pela polícia durante o intervalo da partida, tendo alguns arremessado garrafas contra os agentes e havido quem tivesse sido atingido por balas de borracha, na resposta. Alguns destes adeptos tiveram de ser assistidos pelas equipas de emergência no local.



O clima de batalha campal junto a Alvalade acalmou na segunda parte da partida e a festa seguiu depois pelas ruas de Lisboa, em direção ao Marquês de Pombal, onde se registaram novamente confrontos com a polícia.

Sporting, o campeão por excelência Solta-se o grito da ordem 19 anos depois, agora com um treinador jovem (Rúben Amorim, 37 anos) e três sub20 no onze ideal. A crónica do comenatador desportivo do Contacto, Rui Miguel Tovar.

O autocarro que transportava a equipa do Sporting só chegou à rotunda do Marquês por volta das 4h, onde esperados milhares de adeptos 'leoninos' se juntaram para aguardar os jogadores e o treinador, Ruben Amorim.

Ao contrário do que estava previsto, o autocarro panorâmico parou durante alguns minutos no meio da praça do Marquês de Pombal, com os jogadores, equipa técnica e estrutura do Sporting a festejarem com os adeptos.

Antes da chegada do autocarro houve alguns momentos de tensão, com a polícia a ter de agir junto de alguns adeptos, mas mesmo esses momentos não impediram que a maioria dos fãs leoninos celebrassem com a emoção esperada o título que lhes fugia há quase duas décadas.

A equipa será recebida pela Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia oficial, a 20 de maio.

