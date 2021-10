É a terceira equipa com mais vitórias na casa do Sporting: sete, cinco das quais por 3:2.

Liga portuguesa/10ª jornada

As façanhas do Vitória SC em Alvalade

Rui Miguel Tovar É a terceira equipa com mais vitórias na casa do Sporting: sete, cinco das quais por 3:2.

Eis a 10.ª jornada da 1.ª divisão, com os três grandes em acção no sábado, dia 30. Por ordem cronológica, é FC Porto-Boavista às 1700, Estoril-Benfica às 1900 e Sporting-Vitória SC às 2115. A movida é intensa, aproximam-se três jogos de muita história na 1.ª divisão.

Começamos pelo início, o dérbi portuense. Desde 1936 até hoje, qualquer coisa como 55 jogos entre eles na casa do FC Porto. O domínio portista é mais que evidente, com apenas cinco empates e duas derrotas, ambas consentidas na era Jaime Pacheco. Uma por 2:0 em Outubro 1998, com golos de Timofte e Rogério, outra por 1:0 em Março 2004, golo de Cafu em cima do minuto 90. De resto, o Porto dá cartas e estende o seu domínio seja qual for a década. A grande referência é Gomes, autor de 12 golos. Desses, 10 repartidos por três dérbis seguidos em 1983 (póquer), 1984 (hat-trick) e 1985 (outro hat-trick).

Mal acabe o dérbi, sobram uns (poucos) minutos para chegar à Amoreira, onde mora a equipa-sensação pela capacidade de casar vitórias com bom futebol. O visitante é o Benfica, líder isolado sem ainda ter apresentado um encadeamento de jogos convincentes em 2021-22. Acredite, o Estoril só tem uma vitória em 26 jogos vs. Benfica e, veja bem, data de 1946 com um incrível 6:3 (hat-trick de Mota). Daí para cá, o Benfica pontua sempre no António Coimbra da Mota com 21 vitórias e quatro empates, o último dos quais em 1993 com Fernando Santos no banco de um lado e Toni do outro (0:0).

O dia acaba no José Alvalade com o campeão nacional a receber o sempre incómodo Vitória SC. Incómodo por estatuto e resultados. Na verdade, o Vitória consegue a extraordinária sequência de sete vitórias (mais 12 empates) na casa do Sporting. Só Benfica e Porto reúnem melhores resultados, pelo que o Vitória é uma espécie de terceiro grande no reduto do leão, o rei da selva com propriedade pela conquista do último título de campeão. O mais extraordinário das sete vitórias do Vitória tem a ver com a repetição do 2:3. É que não é uma, nem duas, muito menos três. Ao todo, cinco. Por cinco vezes, Sporting 2 Vitória SC 3. Quais as possibilidades de tal coincidência resultadista com cinco golos? É caso de estudo.

E vamos estudar, mesmo. O primeiro 2:3 de todos é de 1946, na época dos Cinco Violinos. Golos madrugadores de Alexandre e Brioso abrem uma vantagem vimaranense. Jesus Correia reduz antes do intervalo. Na segunda parte, Alcindo amplia a marca. Cabe a António Marques o fixar do resultado. O 2:3 de 1950 é o vira minhoto na sua verdadeira apoteose. Jesus Correia faz 1:0 aos 2’ e 2:0 aos 5’. Alcino reduz e empata até ao intervalo. Brioso garante a reviravolta aos 55 minutos.

Em Setembro 1974, o Vitória visita José Alvalade no tempo de PREC e dá água pela barba por Jeremias, Romeu e Custódio Pinto. O Sporting assina por Vagner e Yazalde. É insuficiente para pontuar e o público, mais ávido de confusão que nunca, assobia ruidosamente. O 2:3 seguinte só acontece em 1996 e repete-se o cenário de 1950 com a vantagem sportinguista por dois golos, obra de Pedro Barbosa e Sá Pinto. O Vitória vem da palestra de Jaime Pacheco ao intervalo com outro élan e chega ao empate por Edinho e Capucho. Acontece então a expulsão do guarda-redes Costinha aos 80 minutos, ordem do árbitro Lucílio Baptista. Com as três substituições feitas por Fernando Mendes, o capitão Oceano assume a baliza, como já ocorrera em Agosto 1995, nas Antas, para a Supertaça portuguesa. Aí, em oito minutos, Domingos bem tenta e não consegue enganar Oceano. Já com o Vitória, a história é bem diferente: aos 89’, Paneira cruza e Armando finaliza com mestria. No final, assobios e lenços brancos. Afinal de contas, é o terceiro jogo seguido do Sporting em casa sem vitória (U. Leiria 0:0, Salgueiros 2:2). O presidente Santana Lopes faz as contas e troca novamente de treinador: Octávio Machado por Fernando Mendes, que já entrara por Carlos Queiroz no início dessa época.

O último capítulo da saga dos 2:3 do Vitória no José Alvalade é em Novembro 2010, curiosamente para a 10.ª jornada, como agora. Postiga 1:0, Vukcevic 2:0. Tudo controlado. Assim parece. Aos 75 minutos, o 2:0 mantém-se e o Sporting de Paulo Sérgio acaricia os três pontos. No último quarto de hora, ligeiramente depois da expulsão da Maniche aos 73’, o Vitória de Manuel Machado bate o pé e é o fungagá da bicharada. O suplente Targino reduz aos 78’, o suplente Targino empata aos 80’. A um minuto do fim, o lateral-esquerdo Bruno Teles dá o golpe da misericórdia e o Vitória sobe ao segundo lugar, já a dez ponto do invicto Porto de Villas-Boas. E o Sporting? Em queda livre para o 6.º lugar.

Daí para cá, o Vitória ainda saca dois empates em 2013 e 2017. De resto, oito vitórias para o Sporting. E ao sábado? O Vitória SC espalha-se ao comprido no José Alvalade com nove derrotas seguidas – o último ponto é em 1981-82, época da famosa dobradinha do Sporting com Malcolm Allison.

Quadro completo da 10.ª jornada: Sexta-feira, 29: Arouca-Tondela Sábado, 30: FC Porto-Boavista Estoril-Benfica Sporting-Vitória SC Domingo, 31 Marítimo-Gil Vicente Belenenses SAD-Santa Clara Famalicão-Vizela Segunda, 1 Braga-Portimonense Moreirense-Paços

