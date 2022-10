É a competição mais democrática de Portugal, a única que inscreve vencedores de todas as estirpes. Valham-nos os resultados estrambólicos, próprios de um jogo desequilibrado da Taça.

As cinco maiores goleadas da história da Taça

Rui Miguel Tovar Taça de Portugal, ei-la. Bem-vindo à loucura (saudável) da Taça em que todos sonham com propriedade. É a competição mais democrática de Portugal, a única que inscreve vencedores de todas as estirpes, desde os inevitáveis grandes até à classe média-baixa, como o Aves em 2018. Ou o Estrela em 1990. Ou o Beira-Mar em 1999.

A conclusão é sempre a mesma, o senhor inventor da Taça de Portugal está de parabéns. A prova reúne mais de 100 equipas (da 1.ª divisão nacional até ao segundo classificado da 1.ª regional) e agita o país todo. Se o sorteio já é uma festa (imagine-se o sorriso de Moura na recepção ao campeão europeu FC Porto em 1987 ou a viagem do Ponte da Barca à Luz em 1984), o jogo em si é um acontecimento fascinante.

Do Sul ao Norte do país, mais ilhas, aqueles 90 minutos significam sempre mais qualquer coisa. Mais que um jogo. E agora nem é como dantes, naquele tempo em que o empate dá direito a repetição no campo do rival. Vai daí, lá voltamos nós ao campo da imaginação: imagine-se o sorriso do Cartaxo na Luz, na sequência de um 0:0 no Ribatejo em 1987.

Agora é diferente, há os campos sem condições. Tsss, tsss. O que dizer, por exemplo, daquele Manuel Marques em Torres Vedras no famoso Torreense-Porto decidido no prolongamento por Vermelhinho? Aquele pelado vale mais que mil palavras. E a fila interminável de pessoas atrás da baliza e ao longo da linha lateral? Magia, pura magia. Voltamos ao mesmo, infelizmente: agora é diferente, o dinheiro entra sempre à frente de tudo o resto. Vai daí, o sorteio diz Varzim vs Sporting, partidazo à vista na Póvoa, e, afinal, as duas equipas jogam em campo neutro (Barcelos). Baaaaaah, que miséria.

Valham-nos os góis. Que é como quem diz, os resultados estrambólicos, próprios de um jogo desequilibrado da Taça. Nesse sentido, apresentamos as cinco maiores goleadas da história da Taça.

Taça de Portugal. A mai’ linda O sorteio é caprichoso, como sempre. Desta vez, todos os três grandes calham com equipa da Liga 3 e o prélio mais entusiasmante é o Caldas vs Benfica, no Campo da Mata. Porque o FC Porto joga vs Anadia nos anos 70 e o Varzim vs Sporting é já um mini clássico da 1.ª divisão, até no século XXI, o Caldas vs Benfica é outra loiça.

Sporting 21:0

Sincronizem o relógio, época 70-71. A federação portuguesa autoriza a entrada das equipas das colónias ultramarinas como forma de unir o povo, no aspecto desportivo e, acima de tudo, político.

O Mindelense é o campeão cabo-verdiano e nenhum dos seus jogadores jogara uma única vez fora do Mindelo. Nem num relvado. Nem com 35 mil pessoas. Uauuu, só estreias. Diz o sportinguista Tomé. ‘Estavam verdadeiramente fascinados por estar no mesmo relvado que algumas figuras. Tratavam os internacionais por senhor, era senhor Damas para aqui, senhor José Carlos para ali, senhor Peres para acolá.’

Isto vai correr mal, ai vai vai. Na primeira parte, 13:0. Na segunda, 8:0. Isto do intervalo tem o que se lhe diga, porque o Mindelense troca de guarda-redes. Funa sofre 13, Armando só oito. Continua Tomé a dizer de sua justiça. ‘E o suplente ainda evitou uns quantos. A verdade é que também ficou "só" 21 a zero porque o Peres e o Lourenço entretiveram-se a rematar à baliza a torto e a direito para conseguirem o maior número de golos possível. Eles queriam bater recordes pessoais e até do clube, mas não sei quem marcou mais.’ É Peres, o feliz contemplado, com sete. Logo atrás, com seis, Lourenço. Depois, Pedras (3), Tomé (2), Chico, Dinis e Marinho. Dos 13 sportinguistas utilizados nessa tarde, sete festejam. É obra. O futebol de ataque é uma constante do Sporting. Que o diga o Benfica, aviado com 4:1 na final do Jamor.

Belenenses 17:0

O segundo resultado mais volumoso da Taça é um 17:0 do Belenenses vs Vila Franco do Campo, uma equipa açoriana de São Miguel, para os 64 avos da Taça 1982-83. O herói é um rapaz de 19 anos chamado José Mário. Salta do banco e assina um hat-trick. Acrescente-se outro nome a este José Mário para a notícia ter mais relevância ainda: Mourinho. Num fim-de-semana com chuvas torrenciais em todo o país, que obrigam à interrupção de nove dos 64 jogos, o Belenenses vs Vila Franca é, isso sim, uma chuva de golos. Ao todo, 17 – e até poderiam ser 19, já que o árbitro setubalense Amândio da Silva anula dois a Bule.

Ao intervalo, 8:0. É aí que o treinador Mourinho Félix lança o filho para o lugar de Djão. O miúdo, que terminaria a carreira sem qualquer minuto na 1.ª divisão, enche-se de brio e marca três golos, aos 48, 80 e 88 minutos. No último, conta o guarda-redes belenense dessa tarde, corre para o banco e abraça o pai.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Madalena 16:2

Mada quê? Madalena, da AF Horta (Açores). É uma equipa do Pico a dar que falar em Setembro 2001, na 1.ª eliminatória. O sorteio é inter-ilhas e dá uma deslocação ao campo do Vasco da Gama de Vila Franca do Campo, em São Miguel.

Vila Franca do Campo, outra vez? É verdade, parte 2. Se a equipa dos 17:0 no Restelo extingue-se em 2001, esta funda-se em 1951 e continua aí para as curvas. E que curvas. O resultado é um inexplicável 16-2 para os visitantes. Isso mesmo, dois a dezasseis. É um fartote, é mais hóquei em patins que outra coisa. E é a terceira maior goleada de sempre na história da Taça. Tudo bem, o Madalena tem um jogador chamado Pelé, mas esse nome não justifica tudo. Ou justifica? Suspense. Curiosidade: o Madalena apanha 8-0 do Praiense duas semanas depois, para a 2.ª jornada da 3.ª divisão. Bola extra: o Praiense acabaria o campeonato atrás do Madalena.

Caramba, a Taça tem mesmo mais encanto, até na hora da despedida.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

