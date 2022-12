Previsões para o resultado do jogo e os autores dos golos da seleção das Quinas de adeptos portugueses onde o hino se vai cantar nos seus restaurantes.

Desporto 4 min.

Mundial 2022

As apostas dos portugueses no Luxemburgo para o Portugal-Coreia do Sul

Paula SANTOS FERREIRA Previsões para o resultado do jogo e os autores dos golos da seleção das Quinas de adeptos portugueses onde o hino se vai cantar nos seus restaurantes.

Mais uma vez, os portugueses radicados no Luxemburgo acreditam na vitória da seleção portuguesa no confronto com a equipa da Coreia do Sul, sexta-feira às 16h do Luxemburgo, no Qatar. Os restaurantes de portugueses já estão engalanados e com previsão de casa cheia para mais este jogo de Portugal, que tem a particularidade de se defrontar contra uma seleção dirigida por um português. Paulo Bento é o selecionador dos sul-coreanos, contudo, vai falhar o jogo, por ter sido expulso no final da partida contra o Gana.



Entre as emoções da partida e os petiscos, prevê-se muita alegria, até porque, seja qual for o resultado final, Portugal já passou para a fase seguinte do Mundial. Contudo, a seleção das Quinas vai continuar a vencer, acreditam os portugueses do Luxemburgo.

Tapas Bar: Portugal 2-1

O restaurante alentejano Tapas, do casal António e Sónia, vai estar cheio de torcedores com coração português. D.R

No restaurante alentejano Tapas Bar, em Esch-sur-Alzette, as cores portuguesas ainda ficam mais fortes nestes dias de Mundial. António Castanho, o proprietário, já tem a ementa especial de petiscos para o jogo de Portugal contra a Coreia do Sul, que tão bem calha a uma sexta-feira, após o trabalho, pelas 16 horas. “Vamos ter casa cheia, com todos a cantar o hino nacional e a torcer pela nossa seleção”, diz António Castanho, para quem Portugal vai dominar o jogo e vencer.

Qual será o resultado? “Vamos ganhar 2-1”, acredita este orgulhoso alentejano de Beja. E quem marca os golos das Quinas? “Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos”.

A cada jogo de Portugal no Mundial, a “ansiedade e nervosismo aumentam e, nós portugueses, sentimos de forma mais intensa o desenrolar da partida”, assume o português de Beja. Ele e a mulher, Sónia, responsável pela cozinha, vão estar a trabalhar à hora do jogo, mas, como tem sido habitual, vão vibrando com a partida, juntamente com todos os “clientes amigos” que ali vão estar mais uma vez a torcer pela seleção da Quinas.

Clientes amigos do Tapas já se preparam para o jogo de Portugal com a Coreia do Sul. D.R

Entre moelas, pica-pau ou mariscos, acompanhados “por um bom vinho português”, vai fazer-se a festa “da vitória portuguesa”, acredita António Castanho.

Favela Sushi: Vitória de Portugal por 2-0

António Pires, dono do restaurante de sushi brasileiro Favela com a colaboradora Lenira. D.R.

Neste novo restaurante em Hollerich, a especialidade é o criativo sushi brasileiro, mas a alma do espaço é portuguesa. António Pires, emigrante português no país é dono do Restaurante Favela e, desde que o Mundial começou, há sempre no menu do dia uma especialidade dedicada à nacionalidade das seleções em campo. No dia dos jogos de Portugal há na ementa uma homenagem à seleção das Quinas.

Também a Favela já foi eleita por muitos portugueses para assistir ao jogo de Portugal com a Coreia do Sul. “Acredito que vamos ter muita gente aqui a celebrar a vitória de Portugal”, avança António Pires.

Nuno Mendes lesionado na coxa esquerda e deverá falhar resto do Mundial O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular durante o jogo entre Portugal e Uruguai.

Qual será o resultado? “2-0 para Portugal, pois temos uma equipa de grande qualidade que muito orgulho dá aos portugueses”, diz o dono do Favela.

Quem vai marcar os golos? “Cristiano Ronaldo e João Félix” aposta António Pires, realçando o bom desempenho do jovem português do Atlético de Madrid neste Mundial.

“Embora Portugal esteja numa posição semi-confortável neste jogo, pois já está nos oitavos de final, acredito que vai dar tudo para vencer”, estima. Para António Pires, a seleção das Quinas “tem tudo para chegar à final”.

“Estou a torcer por uma final Portugal-Brasil, pois sou português mas o meu restaurante é de especialidades de sushi brasileiras. Vamos lá Portugal”, afirma.

Restaurante Fado: Portugal 2-0

O casal Hélder e Regina Lopes à porta do seu restaurante Fado, em Pétange, onde se vai vibrar com o jogo de Portugal, na sexta-feira. Foto: Marc Wilwert

O restaurante português do casal Hélder e Regina Lopes é bem conhecido em Pétange e um dos locais onde os portugueses gostam de assistir aos jogos do Mundial, sobretudo os da seleção portuguesa.

Na sexta-feira, pelas 16h00, as mesas vão estar completas com clientes onde batem corações lusitanos, que vão estar mais acelerados durante os 90 minutos da partida de Portugal com a Coreia do Sul.

Qual será o resultado? “2-0 para Portugal”, prevê Hélder Lopes.

Quem serão os autores dos golos? “Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes”.

Embora acredite que “Portugal vá chegar o mais longe possível” neste Mundial, Hélder Lopes não tem gostado muito do jogo da seleção portuguesa.

Portugal vai ganhar ao Uruguai? As previsões dos portugueses no Luxemburgo O prognóstico do jogo desta noite e os possíveis goleadores da seleção das quinas revelados por portugueses no Grão-Ducado. Há cafés e restaurantes abertos para ver o jogo.

A crítica vai para o selecionador Fernando Santos, “para a escolha dos jogadores e o seu modo de comandar o jogo”. “Acho que ele devia dar oportunidades aos jogadores mais jovens para ter sangue novo em campo, e Portugal devia estar a atacar mais”, considera este português salientando que “temos jogadores muito bons e que poderiam dar mais se houvesse outra visão de jogo por parte do selecionador”.

Uma coisa é certa: “Somos portugueses e temos orgulho na nossa seleção, torcemos sempre por ela”.

Sexta-feira, pelas 16h00, espera-se uma casa cheia a entoar o hino no Fado, um momento que “é sempre de grande emoção”. Na ementa, os petiscos portugueses, desde chouriços a chispalhada, e a cerveja e o vinho português vão aquecer os adeptos, como um calmante para os nervos antes do apito da partida.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.