Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Desporto 12 7 min.

Futebol

As 14 maravilhas de Cristiano Ronaldo (em vídeo)

Rui Miguel Tovar Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Capítulo 14. As 14 maravilhas de Ronaldo



O currículo de Ronaldo em matéria de golos é absurdo. Digno de registo. Digno de recorde, aliás. É o número um. Em tantos tantos tantos golos, Cristiano marca uns quantos geniais, verdadeiras obras de arte. Ei-los aqui à mão de semear. A escolha é subjectiva, há espaço para mais sete. Ai há? Então fazemos assim, escolhemos os sete mais pela selecção e os sete mais entre United, Real Madrid e Juventus. Preparados? Partida, largada, fugida.



Juventus, 3 Abril 2018

É um clássico europeu e o sorteio junta-os nos ¼ da Liga dos Campeões. A primeira mão é em Turim e o Real desfaz a Juventus com 3:0. Sem espinhas. Ronaldo marca o primeiro da noite e ainda o segundo, um espantoso pontapé de bicicleta divinal, à Pelé no ‘Fuga Para a Vitória’, após cruzamento da direita de Carvajal. Na baliza, um guarda-redes lendário como Buffon engrandece mais a lenda. Os adeptos da Juventus aplaudem, Ronaldo agradece e assinaria pela Juventus daí a três meses.

Rayo Vallecano, 26 Fevereiro 2012

Vallecas, minuto 52. O lateral-direito Tito domina pessimamente a bola e cede can[1]to para o Madrid. No lado esquerdo, Özil marca para o coração da área, toque aqui, ressalto ali até sair da grande área. De cos[1]tas para a baliza, Ronaldo dá de calcanhar e a bola entra junto ao poste esquerdo. Fan-tás-ti-co. É o definitivo 1:0 e a nona vitória seguida fora de casa na Liga espanhola (um recorde para o Real Madrid).

(vídeo indisponível)

Roma, 1 Abril 2008

Quem se aventurar no Estádio Olímpico, espantar-se-á com as estruturas ali dispostas ao longo de quilómetros e quilómetros. É neste cenário multidesportivo que o 7 do United salta mais de três metros para um cabeceamento imparável (ao nível de um jogador da NBA durante um afundanço; o aro do cesto está 3,05 m). Pobre Roma, pobre Doni, o guarda-redes brasileiro sem hipótese de reacção perante tamanha proeza.

Liverpool, 22 Outubro 2014

Cinco jogos, zero golos. Nããããã, impossível. É verdade, sim, Ronaldo nunca marca em Anfield em cinco épocas de Manchester United. E isso é passível de rectificação ou…? Claro que sim. Tabelinha com James, passe sublime de primeira e toque subtil, ainda que apertado por Lovren. Golo de classe pura em noite europeia, e de consagração. Contas feitas, é o seu 71.º golo na UEFA. Contas feitas, apanha o líder Raúl, também ele do Real Madrid. Desses, 16 pelo United e 55 pelo Real (em 55 jogos, amazing grace).

(vídeo indisponível)

Arsenal, 5 Maio 2009

O (super-)homem demora qualquer coisa como nove segundos desde o toque de calcanhar para Park Ji-sung até ao golo na cara de Almunia. Pelo meio, a bola ainda passa pelos pés de Wayne Rooney. Para o treinador Alex Ferguson, é o golo ‘mais perfeito’ da sua extensa carreira. Bola extra: é uma correria de 76 metros de uma ponta da sua área à outra. Curiosidade: é uma ½ final da Liga dos Campeões, o momento ideal para deixar a sua marca.

FC Porto, 15 Abril 2009

Ele é português, mas não se deixa levar pelo sentimento quando joga em Portugal. Daí que marque no José Alvalade (1:0 sem direito a festejos) e na Luz (final da Liga dos Campeões, com festejos à desgarrada). Pelo meio, faz um no Dragão. E que golo, bolas. Arranca um forte pontapé a 36 metros e Helton nem a vê passar. A ela, à bola. Pudera, viaja a uma velocidade de 103 km/h. É muito justamente eleito o golo do ano pela FIFA.

Galatasaray, 17 Setembro 2013

Muito se fala do encontro em Istambul entre Bruma e Ronaldo, dois jogadores formados na Academia do Sporting. Só que Bruma é um mero figurante neste filme. E até vê estrelas. Seis, mais precisamente. Três delas assinada por Cristiano, a última é uma belíssima acção individual em que ludibria dois defesas num reduzido espaço, estilo cabine telefónica, até enganar Muslera.





Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

E agora, como prometido, a selecção. Tchan tchan tchan tchaaaaaaan:

Dinamarca, 11 Outubro 2011

Basta um empate em Copenhaga e eis Portugal na fase final do Euro-2012. A Dinamarca está obrigada a ganhar e o público acorre ao estádio com o propósito de festejar a qualificação directa. O apoio entusiástico e constante é nocivo para os ouvidos, caramba. Portugal congela por completo, falta-lhe reacção ao 1:0 e 2:0. Relegado para o play-off sem pena nem glória, resta a Portugal o golo de honra, através de Ronaldo. Livre a 30 metros da baliza e o capitão saca um pontapé memorável, ao ângulo superior esquerdo de Sörensen.

Equador, 6 Fevereiro 2013

Há dias em que não vale mesmo sair de casa e este é um deles. O Equador, da 2ª divisão sul-americana, chega a Guimarães e impõe-se como gente grande desde o início. Aos três minutos, descida pela esquerda, cruzamento pelo ar, Eduardo mal batido, Coentrão sem reacção e encosto fácil de cabeça de Valencia. Claro, Portugal é obrigado a ir atrás do golo e chega ao empate, com toque de calcanhar de Coentrão para a desmarcação de Ronaldo. O capitão livra-se do adversário com um toque habilidoso e, sem deixar cair a bola, atira à baliza. Belo.

Suécia, 19 Novembro 2013

Faltam 90 minutos para o Mundial-2014. Ou mais, caso haja prolongamento mais penáltis. Essas duas hipóteses afastam-se automaticamente aos 50', com um lance de ataque bem simples iniciado em Meireles no limite da área portuguesa. A bola segue para Nani, depois Moutinho, finalmente Ronaldo. O capitão entra na área e remata com o pé esquerdo. O público português manifesta-se ruidosamente em Estocolmo com uma série de olés. Acabaria 2:3 com hat-trick de Ronaldo e bis de Ibrahimovic. Genial.

Arménia, 13 Junho 2015

A Arménia nem é assim lá grande espingarda, só que a viagem, o campo e o público moem qualquer um. Até Portugal. Aos 11 minutos, 1:0 para os arménios. Ronaldo dá a volta, primeiro de penálti, depois a aproveitar uma hesitação entre o central Andonian e o guarda-redes Berezovsky, já titular vs Portugal em 1996, aquando do primeiro jogo entre as duas selecções, para o Mundial-98. No quadradinho seguinte, hat-trick de Ronaldo. Um golo fabuloso, fora de série: reposição de bola por parte de Rui Patrício para o meio-campo contrário, domínio perfeito de Ronaldo e pontapé indefensável do meio da rua, ali ao ângulo superior. Um golo do além a garantir os três pontos. E o terceiro hat-trick de Ronaldo na selecção, como Pauleta.

Hungria, 22 Junho 2016

Último jogo da fase de grupos do Europeu e a Hungria está a ganhar 2:1. Errrrr, e agora? Três minutos depois, João Mário apanha uma bola na direita e cruza para a grande área, zona do primeiro poste. Ronaldo aparece com categoria e dá de calcanhar, é um movimento glorioso, só ao alcance dos predestinados. Golaço. Acabaria 3:3, com Ronaldo a anular outra vez a momentânea vantagem dos húngaros, dessa vez com um cabeceamento exemplar após cruzamento do suplente Quaresma.

Gales, 6 Julho 2016

Falta só um jogo para chegar à final do Europeu e o calendário brinda um Ronaldo vs Bale. Ao intervalo, 0:0. No reinício, aos 50 minutos, canto para Portugal. Marca-o Raphaël Guerreiro com conta, peso e medida. Lá em cima, (muito) mais alto que todos os outros, Ronaldo salta e cabeceia com convicção. Chester, o seu marcador, nem sobe à altura do seu peito – só para se ver a diferença de salto e estilo. Aí está o caminho para o Stade de France.

Alemanha, 19 Junho 2021

Munique recebe o segundo jogo da fase de grupos do primeiro Europeu em ano ímpar, graças ao desgraçado covid. Aos 15’, há um canto a favor da Alemanha e, em questão de segundos, a bola mora na baliza. Da Alemanha. Hein, como assim? É o contra-ataque mais rápido de sempre de Portugal, com toda a certeza. A bola viaja de uma área à outra, Ronaldo idem idem. Faz aquela distância a uma velocidade supersónica e conclui à vontade, devidamente assistido por Diogo Jota.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.