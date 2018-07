Etapa 18 foi conquistada pelo ciclista francês da Groupama-FDJ, à frente do compatriota Christophe Laporte (Cofidis) e de Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Esta sexta-feira há subida ao Tourmalet.

Arnaud Démare vence na Volta a França

O ciclista francês Arnaude Démare (Groupama-FDJ) impôs-se na etapa 18 do Tour, 171 km entre Trie-sur-Baïse e Pau, após 3h46m50s. Christophe Laporte (Cofidis) e Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) completaram o pódio.

Na classificação geral, tudo na mesma: Geraint Thomas (Sky) mantém a camisola amarela, seguindo-se o holandês Tom Dumoulin (TeamSunweb) a 1m59s e Chris Froome a 2m31s.



Depois da dureza de ontem com a etapa-rainha nos Pirenéus que deixou Froome praticamente afastado do triunfo na prova, a etapa de hoje quase não teve subidas, mas Nairo Quintana, vencedor de ontem, esteve envolvido numa queda, embora recuperasse e seguisse o seu caminho.

Com seis quilómetros percorridos logo se formou um grupo com cinco fugitivos: Guillaume van Kerisbulck (Wanty), Niki Terpstra (Quick Step), Matthew Hayman (Mitchelton-Scott), Thomas Boudat (Direct Energie) e Lukde Durbridge (Mitchelton-Scott). Com mais ou menos vantagem, a fuga manteve-se em função da conjugação de esforços de quem buscava evidenciar-se, mas, a 18 km do fim, um grupo de perseguidores, onde se incluíam Simon Clarke e Daniel Martin, entre outros, alcançou quem fugia. Pouco depois, o pelotão concretizava o reagrupamento total.

À medida que os ciclistas se aproximavam da meta, a equipa Bora-Hansgrohe procurou impor um ritmo elevado numa tentativa de deixar Peter Sagan em boas condições para vencer o sprint final, mas seria Arnaud Démare a ganhar.



Esta sexta-feira será realizada a etapa 19 numa distância de 200,5 km entre Lourdes e Laruns, outra vez com montanha a exigir todas as energias dos ciclistas, destacando-se a subida ao mítico Col du Tourmalet (17 km de subida com inclinação de 7%). Tal como hoje, o ministro luxemburguês do Desporto, Romain Schneider, estará a apoiar o compatriota Bob Jungels (Quick Step).



