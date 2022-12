Veja as imagens da felicidade dos argentinos e a desilusão dos franceses radicados no Grão-Ducado durante o jogo da final do mundial.

Argentinos festejam vitória no Mundial pelas ruas do Luxemburgo

Foi um jogo deveras impróprio para cardíacos, o de ontem na final do Mundial 2022, no Qatar. Argentina e França ofereceram uma excelente partida aos milhões de adeptos do desporto rei, que assistiram ao jogo pelo mundo, e também no Luxemburgo, entre as comunidades argentina e francesa.

Para os argentinos e franceses a emoção foi total. Aos 80 minutos iniciais, quando tudo se julgava decidido, a favor da equipa de Leonel Messi, a França de Mbappé acorda e empata com dois golos em pouco mais de 10 minutos. A partir daí, entre prolongamento e penaltis foi a loucura total, tendo a Argentina acabado por vencer a final e sagrar-se campeã mundial, um feito conquistado após 36 anos de desilusões nos campeonatos do mundo.

No Luxemburgo, argentinos reuniram-se para assistir ao jogo e no final levaram a festa para a rua. Do lado dos franceses, chegou a desilusão de não revalidar o título de campeões mundiais, conquistado em 2018.

Além da taça, a seleção argentina conquistou outros prémios: Leonel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial, Emiliano Rodriguez, o melhor guarda-redes deste torneio e Enzo Fernández foi eleito melhor jogador jovem do Qatar 2022.

Do lado da França, Mbappé conquistou o prémio de melhor marcador do Mundial 2022, sendo autor de oito golos, no total.

