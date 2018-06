A Argentina qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, ao bater a Nigéria por 2-1 e beneficiar do desaire por igual resultado da Islândia face à já apurada Croácia, no fecho no Grupo D.

Argentina nos oitavos de final do Mundial com triunfo sobre Nigéria

Em São Petersburgo, Lionel Messi, aos 14 minutos, e o ex-jogador do Sporting Marco Rojo, aos 86, apontaram os tentos dos sul-americanos, enquanto Victor Moses faturou para os africanos, aos 51, na transformação de uma grande penalidade.

No outro jogo, em Rostov Do Don, Milan Badelj, aos 53 minutos, e Ivan Perisic, aos 90, marcaram os tentos da Croácia, que venceu o agrupamento com o pleno de triunfos, eliminando uns islandeses que faturaram por Gylfi Sigurdsson, aos 76, de penálti.

Nos oitavos de final, a Argentina vai defrontar a França, no sábado, em Kazan, pelas 17:00 locais (15:00 em Lisboa), enquanto a Croácia medirá forças com a Dinamarca, no domingo, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em Nijni Novgorod.