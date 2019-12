A revista Forbes divulgou na quarta-feira a lista dos dez atletas mais bem pagos da praticamente findada década. Cristiano Ronaldo surge na segunda posição, à frente de Lionel Messi.

Desporto 10

Apenas um atleta supera CR7 na lista dos mais bem pagos da década

A revista Forbes divulgou na quarta-feira a lista dos dez atletas mais bem pagos da praticamente findada década. Cristiano Ronaldo surge na segunda posição, à frente de Lionel Messi.

Segundo as contas da publicação, o avançado da Juventus encaixou um total de 800 milhões de dólares - 721 milhões de euros - desde 2010, entre ordenados, prémios e contratos de patrocínio. Um valor superado por apenas um desportista.

O primeiro lugar pertence ao pugilista norte-americano, Floyd Mayweather, com um total de 824,6 milhões de euros. No segundo lugar, encontra-se o internacional português, à frente de Lionel Messi que ganhou 676 milhões de euros.

Na 4a posição aparece o basquetebolista americano, LeBron James, com 612,9 milhões. Roger Federer é o 5° com 576,8 milhões à frente do jogador de golfe Tiger Woods, que auferiu 554, 3 milhões de euros.

O também golfista Phil Mickelson ocupa a 7a posição com 432,6 milhões de euros, superando o pugilista Manny Pacquiao que totaliza 392 milhões de euros.

O 8° posto é ocupado pelo pugilista Manny Pacquiao, com 392 milhões de euros.

Em 9° lugar aparece o basquetebolista Kevin Durant com 383 milhões, e, a fechar o top-10 vem o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, com 360,5 milhões de euros ganhos.

Percorra a fotogaleria e conheça quem são os milionários com presença assegurada nesta tabela, assim como o único que foi capaz de encaixar mais do que o craque português.

10 Floyd Mayweather (Boxe) - 824 milhões de euros. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Floyd Mayweather (Boxe) - 824 milhões de euros. Foto: AFP Cristiano Ronaldo - 721 milhões de euros. Foto: AFP Lionel Messi (Futebol) - 676 milhões de euros. Foto: AFP LeBron James (Basquetebol) - 612,9 milhões de euros. Foto: AFP Roger Federer (Ténis) - 576,8 milhões de euros. Foto: AFP Tiger Woods (Golfe) - 544,3 milhões de euros. Foto: AFP Phil Mickelson (Golfe) - 432,6 milhões de euros. Foto: AFP Manny Pacquiao (Boxe) - 392 milhões de euros. Foto: AFP Kevin Durant (Basquetebol) - 383 milhões de euros. Foto: AFP Lewis Hamilton (Fórmula 1) - 360,5 milhões de euros. Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.