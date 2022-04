A homenagem no jogo entre o Manchester United e o Liverpool surgiu um dia depois do internacional português anunciar a perda de um dos filhos gémeos no parto.

Futebol

Ao minuto 7, um estádio inteiro levantou-se para apoiar Ronaldo e a família

O jogo entre o Manchester United e o Liverpool é considerado o maior clássico do futebol britânico e a expectativa para o embate de terça-feira era muita.

No entanto, haveria uma ausência de peso na equipa do Manchester: Ronaldo, que um dia antes anunciou a morte de um dos filhos gémeos durante o parto. "A família é mais importante que tudo e Ronaldo está a apoiar os seus familiares neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família", escreveu o clube logo após a notícia.

Georgina e Ronaldo perdem um dos bebés de que estavam à espera O anúncio foi feito nas redes sociais.

Mesmo ausente, o internacional português não foi esquecido e, ao minuto 7 da partida (número da sua camisola), todo o estádio de Anfield se levantou - incluindo os adeptos do Liverpool - para demonstrar o apoio ao jogador português e à família.

"O futebol uniu-se para mostrar o respeito por Cristiano", escreveu o Manchester nas redes sociais.

Mesmo os adeptos da equipa rival cantaram o hino do United "You’ll Never Walk Alone", em sinal de empatia com o português.



"Foi uma verdadeira demonstração de classe e, claro, todos os nossos pensamentos desde o momento em que ouvimos o que aconteceu foram para o Cristiano e para a sua família. Não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir. O meu momento foi o sétimo minuto do jogo, quando todo o estádio mostrou classe pura. Há tantas coisas que são muito mais importantes na vida do que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família", disse ainda no final da partida o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp.



No clássico inglês de terça-feira o Liverpool venceu o United por 4-0, com golos de Luis Díaz, Mohamed Salah (2) e Sadio Mané.

