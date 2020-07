As eliminatórias vão ser disputadas apenas a uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto.

Anunciados os jogos da final a oito da Liga dos Campeões

As eliminatórias vão ser disputadas apenas a uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto.

Com a interrupção do calendário das provas europeias, a UEFA decidiu uma inédita final a oito com eliminatórias a apenas uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com a final marcada para o Estádio da Luz.

Na manhã desta sexta-feira, realizou-se em Nyon, na Suíça, o sorteio dos quartos de final, meias finais e final da Liga dos Campeões, e, como é habitual nesta fase da competição, não há cabeças de série, nem qualquer impedimento de se defrontarem equipas do mesmo país.

Os dias de cada partida serão dados a conhecer pela UEFA nas próximas horas.

O resultado do sorteio

- Quartos-de-final

Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus

Leipzig - Atlético de Madrid

Nápoles/Barcelona - Chelsea/Bayern

Atalanta - Paris Saint-Germain

- Meias-finais

Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus vs Nápoles/Barcelona - Chelsea/Bayern

Leipzig - Atlético de Madrid vs Atalanta - Paris Saint-Germain

