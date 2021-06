Na ressaca da Primeira Guerra, as Olimpíadas celebram a paz

Pombas brancas voaram nos JO de 1920, em Antuérpia. A Bélgica, martirizada pela guerra, não queria a organização do evento. Estas Olimpíadas arruinaram os já depauperados cofres nacionais. No final, sobreviveu o olimpismo.

Luís Pedro Cabral Pombas brancas voaram nos JO de 1920, em Antuérpia. A Bélgica, martirizada pela guerra, não queria a organização do evento. Estas Olimpíadas arruinaram os já depauperados cofres nacionais. No final, sobreviveu o olimpismo.

Por entre tantos mortos que a Primeira Guerra mundial deixou, ressuscitaram as Olimpíadas. Perante os infinitos despojos do maior conflito que o mundo conhecera, o Comité Olímpico Internacional estava em estado de "deo gratias" com a perspectiva de continuidade dos Jogos Olímpicos em 1920. E, pela primeira vez na sua história, o COI assumiu posições marcadamente políticas. A única coisa rara era o facto de o fazer publicamente. Mesmo em paz, mesmo que podre, os Aliados jamais perdoariam se o COI levasse por diante os planos que apontavam a organização dos JO para Budapeste, Hungria. As feridas da guerra estavam demasiado frescas, demasiado dolorosas, para benevolências com um país da Tríplice Aliança, que há tão pouco tempo estava do outro lado das trincheiras. Desta vez, o COI teria de vincar a sua posição. Se não o fizesse, não existia futuro para as Olimpíadas. As pressões foram muitas e intensas. O COI acabou por seleccionar um país que na Primeira Guerra Mundial foi neutral, embora isso, até pela sua posição geoestratégica, não o tenha impedido de ver grande parte do seu território em cinzas.



Com pompa e circunstância o COI anunciou as suas decisões quanto aos JO de 1920: Hungria, Alemanha, Áustria, Turquia e Bulgária estavam oficialmente banidas deste evento Olímpico. Os países que participam nos JO são convidados. Bastou que o COI não convidasse estes países, como aconteceu, para que estes fossem assim afastados, como penalização pelas suas quotas de responsabilidade na mãe de todas as guerras.

Pela ordem inversa dos factores, o COI explicava que o próximo país escolhido para organizar os JO teria de ser estimulado pela forma como fora devastado pela guerra. E o país contemplado com a organização das próxima Olimpíadas era... a Bélgica, na cidade de Antuérpia (Flandres).

Os belgas não ficaram propriamente aos saltos de alegria com o anúncio. A Bélgica estava semi-destruída e mergulhada numa profunda crise económica e social. Pelos vistos, o único belga que tinha ficado contente era o rei Alberto I, o que não serviu de antídoto para a débil situação em que o povo belga se encontrava, à procura de rumo por entre os escombros da guerra. Já se sabe que o COI tinha o seu ADN aristocrata. O barão de Coubertin falou ao rei Alberto I, o rei falou ao súbditos, dizendo-lhes que fizessem desta oportunidade um exemplo para a modernidade e o desenvolvimento que chegaria um dia. Que usassem este evento como uma injecção de ânimo, que esse dia estaria mais perto. Outro assunto, era a verba, que não havia nos cofres da nação. Mas a decisão estava tomada.

O primeiro milagre belga foi o da construção civil. O Estádio General Pershing, palco dos JO de Antuérpia, foi construído em apenas sete meses. Os cinco anéis da bandeira olímpica, alegoria dos cinco continentes, em fundo branco apelavam à paz no mundo. Na cerimónia de abertura das olimpíadas, houve também uma largada de pombas brancas.

A organização não se poupou a esforços, o que a deixou em estado de falência. O COI, achou que a única solução para compensar um investimento tão avultado seria cobrar os bilhetes mais caros da história dos Jogos Olimpícos. O resultado foi catastrófico: Também pela primeira vez na história dos JO, houve quase tanta assistência quantos atletas, que no caso estabeleceu um novo recorde de presenças: 2606 atletas, em representação de 29 países. Portugal fez-se representar por uma comitiva de 14 atletas, oito para a modalidade de esgrima, seis para o tiro. Zero, para o número de medalhas.

De novo, a presença feminina era escassa. E isto também era uma marca política do COI. Estiveram presentes em Antuérpia apenas 64 mulheres. Um ano após as Olimpíadas de Antuérpia, os movimentos pela igualdade das mulheres organizaram os JO das Mulheres, em Monte Carlo. Em Antuépia, os EUA reconquistaram a hegemonia olímpica. Ficará na história do olimpismo um dos jogos de ténis mais longos de sempre. O encontro entre o tenista inglês Gordon Lowe e o grego Zerlendi demorou mais de seis horas. Quando foi o match-point, há mais de uma hora que não havia apanha-bolas. Tinham ido almoçar.

