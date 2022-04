Jovem brasileiro jogou no Penafiel, Nacional e Académica de Coimbra.

Futebol

Antigo jogador da II Liga portuguesa morre aos 28 anos

Lusa Jovem brasileiro jogou no Penafiel, Nacional e Académica de Coimbra.

O defesa brasileiro Kalindi Souza morreu no domingo aos 28 anos, anunciou o Nacional, da II Liga portuguesa de futebol, antigo clube do jogador, não sendo reveladas as causas da morte.

"O futebol está de luto pela morte de Kalindi, jogador que representou o CD Nacional nas últimas três temporadas e meia", refere o Nacional em comunicado.

Nascido a 29 de agosto de 1993, Kalindi chegou a Portugal na temporada 2015/2016, para representar o Penafiel. Três temporadas depois assinou contrato com o Nacional, por quem fez 71 jogos, marcando um golo.

"Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele", acrescenta.

Em janeiro, o defesa trocou o Nacional pela Académica, também da II Liga, mas acabou por rescindir contrato no final de março sem realizar qualquer jogo pelos 'estudantes'.

"A Associação Académica de Coimbra/OAF está de luto pelo falecimento de Kalindi Souza, ex-jogador da briosa. O atleta brasileiro foi um dos reforços de janeiro da nossa equipa, mas devido a problemas físicos detetados posteriormente, clube e jogador chegaram a acordo para a rescisão de contrato", explica a Académica em comunicado.

A 'briosa' endereçou as suas condolências à família e amigos "neste momento muito difícil".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.