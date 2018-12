Baltemar Brito já não é treinador do Union Titus Pétange, atual 7° classificado da Liga BGL de futebol. O antigo adjunto de José Mourinho chegou esta segunda-feira a acordo com os dirigentes para a rescisão do contrato e já seguiu para Inglaterra onde vai assistir ao encontro entre o Manchester United e o Arsenal.

Antigo adjunto de Mourinho deixa o Union Titus Pétange

“O futebol é assim, não adianta lamentar” disparou o brasileiro sobre a ameaça de afastamento já pairava no ar há algumas jornadas depois dos empates cedidos em Rumelange, há uma semana, e o de domingo, em casa, frente ao Etzella.

"No fundo, convivi sempre com as dúvidas das pessoas. Na época passada foi difícil fazer melhor porque cheguei a meio do campeonato, sem qualquer influência no plantel e sem conhecer a competição. Esta temporada, apesar da diminuição do orçamento, conseguimos fazer uma equipa competitiva. Saíram 18 jogadores e entraram apenas 7, mas ainda assim conquistámos 18 pontos na primeira volta, o que considero positivo", realça.



Apesar de alguma frustração expressa nas suas palavras, Baltemar Brito diz que não sai desiludido do clube: "Já tenho muita experiência e sei bem que o futebol é assim. Mas o meu balanço é positivo. Em função da equipa que tinha ao meu dispor - um grupo de jogadores com grande caráter - era difícil fazer melhor. Tive sempre o melhor relacionamento com os jogadores empregados e dirigentes do clube, em especial com o presidente, que foi sempre correcto comigo", enalteceu.

"Tivémos dois jogos muito bons que fizeram algumas pessoas sonhar alto de mais e acabaram por precipitar as coisas", recorda. "As vitórias frente à Jeunesse d'Esch e ao Strassen levaram muita gente a pensar que a equipa podia intrometer-se já na luta por um lugar europeu, mas essa não é a realidade. O clube precisa de crescer sustentadamente. De qualquer forma, gostei bastante de ter estado no Luxemburgo, um país com excelente nível de vida, onde fui sempre bem tratado", vinca, deixando uma nota sobre o futebol grão-ducal: “Está no bom caminho, mas tem muito para melhorar. Na qualidade, no que respeita à competição e à forma de gerir os clubes”.

Sobre o futuro, assegura que agora vai descansar e 'curtir' a família. "Vou apanhar agora o avião para Manchester. Dar um abraço ao Zé Mourinho e ver o jogo do Manchester United contra o Arsenal. Depois, vou aproveitar a quadra natalícia para 'curtir' a família. Estive um ano ausente e tenho que recuperar".



Diz que vai esperar as propostas que eventualmente surjam e depois decidir que rumo dar à carreira a partir de 2019.







